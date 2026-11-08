Don Omar anuncia conciertos en México para 2027

El cantante ofrecerá tres conciertos en México como parte de su gira latinoamericana. La preventa para fans está prevista para el 19 de noviembre

El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó su regreso a México como parte de su gira internacional The Last King World Tour Latam 2027, con presentaciones programadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante noviembre del próximo año.

William Omar Landrón Rivera, nombre real del intérprete, anunció el recorrido por Latinoamérica, que también contempla conciertos en Sudamérica y Centroamérica.

La noticia representa una nueva oportunidad para que sus seguidores mexicanos disfruten en vivo de éxitos como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Dale Don Dale y Salió El Sol.

¿Cuándo y dónde se presentará Don Omar en México?

De acuerdo con el calendario publicado en el sitio oficial del artista, estas son las tres fechas confirmadas para México:

Monterrey, Nuevo León: 9 de noviembre de 2027.

9 de noviembre de 2027. Guadalajara, Jalisco: 10 de noviembre de 2027.

10 de noviembre de 2027. Ciudad de México: 14 de noviembre de 2027.

El calendario oficial muestra que las presentaciones mexicanas formarán parte de la etapa latinoamericana de la gira, prevista entre octubre y noviembre de 2027.

La gira de Don Omar recorrerá Latinoamérica

Además de México, The Last King World Tour Latam 2027 contempla presentaciones en 13 países de la región. El calendario publicado incluye las siguientes ciudades:

21 de octubre: Asunción, Paraguay.

Asunción, Paraguay. 23 de octubre: Buenos Aires, Argentina.

Buenos Aires, Argentina. 27 de octubre: Santiago, Chile.

Santiago, Chile. 28 de octubre: Lima, Perú.

Lima, Perú. 30 de octubre: Quito, Ecuador.

Quito, Ecuador. 31 de octubre: Guayaquil, Ecuador.

Guayaquil, Ecuador. 4 de noviembre: Bogotá, Colombia.

Bogotá, Colombia. 5 de noviembre: Cali, Colombia.

Cali, Colombia. 7 de noviembre: Medellín, Colombia.

Medellín, Colombia. 9 de noviembre: Monterrey, México.

Monterrey, México. 10 de noviembre: Guadalajara, México.

Guadalajara, México. 14 de noviembre: Ciudad de México.

Ciudad de México. 18 de noviembre: Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. 20 de noviembre: San Salvador, El Salvador.

San Salvador, El Salvador. 23 de noviembre: Managua, Nicaragua.

Managua, Nicaragua. 25 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, Honduras. 27 de noviembre: San José, Costa Rica.

San José, Costa Rica. 28 de noviembre: Ciudad de Panamá, Panamá.

Con este recorrido, el llamado Rey del Reguetón prepara una nueva etapa de conciertos por América Latina, con tres fechas confirmadas para el público mexicano.