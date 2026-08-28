Dolly Parton quiso probar medicamentos para ayudar a otros

Stella Parton reveló que Dolly estaba dispuesta a probar medicamentos experimentales contra el cáncer con la esperanza de ayudar a otros en el futuro

Dolly Parton mantuvo hasta sus últimos días el deseo de ayudar a los demás. Así lo reveló su hermana, Stella Parton, quien compartió un homenaje a la cantante tras su fallecimiento a causa del cáncer el pasado 25 de agosto, a los 80 años.

En su mensaje, Stella recordó a Dolly como una persona generosa, considerada y amable, y aseguró que esa personalidad también estuvo presente durante su enfermedad.

Según relató, Dolly le expresó que, incluso si ya no existían esperanzas para ella, estaría dispuesta a que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la intención de que su experiencia pudiera servir para ayudar a otras personas en el futuro.

Un legado basado en ayudar a los demás

Stella pidió a quienes quieran honrar la memoria de su hermana que sigan el ejemplo que caracterizó su vida: mostrar mayor amabilidad, apoyar a otras personas y dedicar tiempo y recursos a ayudar a los demás.

La hermana de la cantante destacó que Dolly mantuvo esa disposición hasta el final y que su preocupación por otras personas fue una constante incluso durante sus últimos días.

Los problemas de salud de Dolly Parton comenzaron a ocupar los titulares durante el otoño de 2025, cuando la artista informó que no podría realizar la residencia de conciertos que tenía prevista en Las Vegas para diciembre de ese año debido a problemas de salud.

Su muerte provocó numerosas reacciones y homenajes tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Entre las figuras que recordaron a la cantante estuvieron Taylor Swift, Miley Cyrus, su ahijada, y Donald Trump.

Stella recuerda su vínculo con su hermana

En su homenaje, Stella también compartió recuerdos de la relación que mantuvo durante años con Dolly. Contó que ambas tenían la costumbre de hablar por teléfono todos los martes antes del amanecer mientras tomaban café.

La tradición se remontaba a su infancia en una granja, donde ambas desarrollaron el hábito de levantarse temprano. Durante esas llamadas conversaban sobre sus asuntos cotidianos, compartían chismes entre hermanas y hacían planes.

Stella recordó una frase que Dolly solía decir durante esos encuentros: “¡Vaya, Tedda, hacemos más trabajo antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!”.

Para Stella, esos momentos forman parte de los recuerdos que conservará de su hermana, a quien describió como una persona que siempre mantuvo su generosidad y su preocupación por los demás.