Dolly Parton llegará a Broadway con musical biográfico

Dolly: A True Original Musical iniciará funciones en diciembre y estrenará oficialmente en Broadway el 19 de enero de 2027

El musical biográfico de Dolly Parton dará el salto a Broadway este año con el estreno de Dolly: A True Original Musical, producción que comenzará funciones previas el 7 de diciembre en el Teatro St. James de Nueva York y tendrá su noche de estreno oficial el 19 de enero de 2027, fecha que coincide con el cumpleaños número 81 de la cantante.

La obra llega a Broadway tras su estreno mundial en Nashville durante el verano de 2025, donde fue presentada bajo el título Dolly: An Original Musical.

Para su temporada en Nueva York, el espectáculo adopta un nuevo nombre, aunque conserva prácticamente al mismo equipo creativo.

El equipo detrás del musical

La producción incluye música de Dolly Parton, que combina algunos de sus mayores éxitos con canciones inéditas.

El libreto fue escrito por la propia artista junto con Maria S. Schlatter, mientras que la dirección corre a cargo del ganador del premio Tony Bartlett Sher.

La coreografía vuelve a estar en manos de Mandy Moore, quien también participó en la puesta en escena de Nashville.

Los productores son Dolly Parton, Danny Nozell, Adam Speers, de ATG Productions, y Gavin Kalin Productions.

El equipo musical está integrado por Stephen Oremus como supervisor musical, Charity Wicks como directora musical, John Clancy en los arreglos orquestales y Kent Wells como asesor musical. Richard Dennison y Gregg Perry participan en los arreglos musicales y vocales.

También forman parte del equipo creativo Derek McLane en el diseño de escenografía, Jennifer Moeller en vestuario, Donald Holder en iluminación, Peter Hylenski en sonido, Nathan Amzi y Joe Ransom en video, Robert Pickens y Studio Pickens en peluquería y maquillaje, Michael J. Passaro como jefe de producción y Jim Carnahan y Carrie Gardner en la dirección de casting.

La preventa de boletos para clientes de Capital One comenzará el miércoles a las 10:00 horas (ET), mientras que la venta al público se abrirá el viernes a la misma hora.

Los productores planean una larga temporada en Broadway, con funciones programadas inicialmente desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 21 de noviembre de 2027.

La segunda aventura de Parton en Broadway

Este será el segundo musical de Dolly Parton en Broadway, después de 9 to 5: The Musical, adaptación de la película homónima que debutó en Nueva York en 2009 y posteriormente llegó al West End de Londres y realizó giras por Estados Unidos y Reino Unido.

"Toda mi vida ha sido un musical. Una gran ópera, en realidad", expresó Parton al anunciar el proyecto. La cantante destacó el trabajo del equipo creativo y aseguró que espera compartir con el público un espectáculo entretenido.

Hasta el momento no se ha confirmado el reparto que participará en Broadway. Durante la temporada de Nashville, Katie Rose Clarke, Carrie St. Louis y Quinn Titcomb interpretaron a Dolly Parton en distintas etapas de su vida.

Una historia contada por la propia Dolly

Bartlett Sher afirmó que el musical permitirá al público conocer una faceta más personal de la artista, al ofrecer una narración construida desde la propia perspectiva de Parton y mostrar aspectos de su vida que nunca antes había compartido de forma tan amplia.

Por su parte, Adam Speers señaló que el equipo continúa perfeccionando la producción tras el estreno en Nashville, con el objetivo de que la versión de Broadway refleje plenamente la trayectoria, generosidad y legado de la cantante.

El musical será una de las pocas oportunidades para que los seguidores disfruten del trabajo artístico de Parton en vivo, luego de que la cantante cancelara en mayo su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud.

En ese momento explicó que respondía favorablemente al tratamiento, aunque los medicamentos le provocaban mareos.

Mientras tanto, los admiradores de la intérprete podrán escuchar su repertorio en la gira Dolly Parton's Threads: My Songs in Symphony, que actualmente se presenta en el Schermerhorn Symphony Center de Nashville y posteriormente visitará ciudades como Spokane, Houston y Milwaukee.