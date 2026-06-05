Doja Cat arremete contra Elon Musk por una función antigua en X

La cantante pidió el regreso de audios en una publicación y aprovechó para lanzar burlas contra Musk: 'chimpancé calvo y sin cuello'.

La cantante Doja Cat volvió a generar conversación en redes sociales luego de lanzar una serie de mensajes dirigidos a Elon Musk, propietario de la plataforma X, para exigir el regreso de una función que estuvo disponible en el pasado y que permitía publicar mensajes de voz directamente en la red social.

La artista utilizó su cuenta oficial para pedir que la herramienta regresara, aunque lo hizo fiel a su estilo: acompañando la solicitud con una larga cadena de insultos y burlas hacia el empresario tecnológico. Sus publicaciones rápidamente se viralizaron y acumularon millones de reacciones.

Los mensajes de Doja Cat contra Elon Musk

En una de sus publicaciones, Doja Cat escribió una petición directa para que la función regresara, aunque acompañada de comentarios ofensivos dirigidos al empresario.

"Hola Elon, si ves esto, por favor vuelve a poner la función para publicar audio. Gracias, perra con cara de rana. Pareces un ewok de pecho ancho. Pareces que comes arena".

Horas después, la cantante redobló los comentarios con otro mensaje todavía más agresivo.

"@elonmusk vuelve a poner la función de publicaciones de audio en esta aplicación. Gracias, chimpancé calvo y sin cuello. Tu cara parece dibujada de memoria. Cuando nadas de espaldas en la playa pareces un hombre de guerra. Tobillos de reloj de arena. No intento ser grosera, perdón".

Las publicaciones se vuelven virales

Hasta el momento, Elon Musk no ha respondido públicamente a las publicaciones de la cantante ni ha realizado anuncios relacionados con el posible regreso de la herramienta.

La polémica se suma a la larga lista de intercambios entre celebridades y el empresario dentro de X, una plataforma que ha experimentado numerosos cambios desde que dejó de llamarse Twitter y pasó a formar parte de la estrategia impulsada por Musk para convertirla en una aplicación multifuncional.

¿Qué era la función de publicaciones de audio?

La herramienta a la que se refiere Doja Cat permitía a los usuarios grabar y compartir mensajes de voz dentro de una publicación, sin necesidad de escribir texto. La función fue lanzada inicialmente por Twitter en 2020 para algunos usuarios de iOS y ofrecía clips de audio de hasta 140 segundos.

Cuando una grabación superaba ese límite, la plataforma la dividía automáticamente en varios segmentos. La herramienta fue vista por algunos usuarios como una alternativa para compartir mensajes más personales o explicaciones largas sin necesidad de escribir extensos hilos.

Con el paso de los años, la función perdió protagonismo y dejó de estar disponible para la mayoría de los usuarios.