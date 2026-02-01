Documental 'Melania' presenta baja asistencia en taquillas

El bajo número de asistentes ha generado comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionan el interés y alcance del documental en México

El documental Melania retrata a Melania Trump, esposa del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante los días previos a su toma de posesión presidencial. Sin embargo, su llegada a la cartelera mexicana no ha tenido la respuesta esperada por parte del público.

En los dos días que lleva en cines, la producción ha registrado solo 427 espectadores, pese a estar disponible en 82 pantallas a nivel nacional, lo que arroja un promedio de poco más de cinco personas por sala, de acuerdo con cifras de taquilla.

El bajo número de asistentes ha generado comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionan el interés y alcance del documental en México, colocándolo entre los estrenos con menor convocatoria en lo que va del año.

Con Información de Rachel Cuevas.....