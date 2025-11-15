Doble Traición sacude La Granja VIP: ya hay 4 nominados

La dinámica dejó giros inesperados, favoritos en riesgo y un salvataje estratégico que movió todas las piezas rumbo a la quinta eliminación del reality.

La Granja VIP vivió uno de sus capítulos más movidos de la temporada gracias a la temida dinámica de la Doble Traición, una jugada que puso a varios granjeros contra la pared y que terminó por definir a los cuatro nominados de esta quinta semana. Lo que empezó como una noche normal de tensiones terminó con alianzas fracturadas, miradas afiladas y una casa claramente dividida.

El encargado de detonar todo fue Sergio Mayer Mori, quien tenía la misión de salvar a un nominado y, al mismo tiempo, traicionar a alguien más. Antes de que tomara su decisión, Adal Ramones explicó paso a paso la mecánica: quien resultara traicionado tendría el poder de nominar a otra persona directamente, completando así el cuadro de cuatro nominados.

Sergio decidió salvar a Lis Vega, quien salió de la placa y quedó blindada ante cualquier intento de regresarla al peligro. Además, tres participantes estaban inmunes a la dinámica: Kike Mayagoitia, en su rol de Capataz; el propio Sergio, tras ganar La Salvación; y Fabiola Campomanes, beneficiada por el Huevo Dorado.

Con la jugada avanzando, la traición cayó sobre Alfredo Adame y César Doroteo, quienes terminaron entrando directamente a la placa de la semana. Se unieron a Eleazar Gómez y Manola Díez, cuyos lugares ya estaban asegurados desde días anteriores: Eleazar por El Legado de Jawy, y Manola debido a la Asamblea.

Así, la lista final quedó conformada por Eleazar, Manola, Adame y César Doroteo, un grupo variado que promete mover intensamente el tablero de votos.

Para quienes ya tienen favorito, las votaciones están abiertas en el sitio oficial y en la app TV Azteca En Vivo. Cada espectador puede repartir 10 votos, y si responde una breve encuesta, recibe 10 adicionales. ¡La batalla apenas comienza!