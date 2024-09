Divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck puede volverse feo

El divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck 'tiene el potencial de volverse feo' dado que la pareja no firmó un acuerdo prenupcial antes de fugarse a Las Vegas en 2022.

La cantante de 55 años, que interpretó el éxito "On The Floor", solicitó el divorcio del ganador del Oscar el 20 de agosto a pesar de no querer poner fin a su matrimonio de dos años.

En su presentación, López escribió que sus bienes eran "desconocidos” para ella cuando presentó la solicitud para poner fin a su desafortunado matrimonio con el cineasta.

Sin el documento legal vigente para proteger los activos de ambas partes, eso deja cualquier ingreso o propiedad acumulada durante su matrimonio como "propiedad comunitaria", lo que significa que ambos cónyuges pueden ser vistos como propietarios iguales de propiedad, ingresos o deudas independientemente de quién los compró o ganó.

Según la ley del estado de California, sólo los ingresos obtenidos durante el matrimonio están sujetos a división.

En el caso de López, protagonizó y produjo varias películas durante el breve transcurso de su matrimonio, entre ellas 'Shotgun Wedding', 'The Mother', 'This Is Me… Now' y 'Atlas'.

La mujer de 55 años también lanzó su marca de cócteles preparados , Delola, el año pasado, lo que elevó su patrimonio neto a unos 400 millones de dólares a partir de 2024.

Affleck, recientemente terminó la producción de 'The Accountant 2'. El actor de 52 años también protagonizó 'Air' e 'Hypnotic' y produjo 'The Instigators' durante su matrimonio. Se dice que su patrimonio neto es menor que el de López, 150 millones de dólares.

La pareja compró una lujosa mansión en Beverly Hills en 2023, que desde entonces ha puesto en venta por 68 millones de dólares.

Es más, cada uno de ellos ganó millones de dólares a través de patrocinios como los comerciales de Dunkin' Donuts en los que participaron.

Jennifer López renunció a la manutención conyugal y pidió al juez que deniegue cualquier reclamo de manutención conyugal por parte de Affleck.

La cantante solicitó el divorcio el mismo día del segundo aniversario de bodas de la pareja. Se casaron en una ceremonia nupcial en Georgia en 2022, solo un mes después de fugarse a Las Vegas.

López presentó la demanda por su cuenta, sin la ayuda de un abogado, lo que supone su cuarto divorcio y el segundo de Affleck.

