Divorcio de Angélica Vale revive polémica con Cazzu

Tras su separación, usuarios revivieron el comentario que Angélica Vale le hizo a la argentina y ahora se lo regresan con mensajes que encendieron redes.

La reciente separación entre Angélica Vale y el productor Otto Padrón, tras más de una década de matrimonio, generó una oleada de reacciones en redes sociales. La noticia no solo tomó por sorpresa a seguidores y colegas, sino que también reavivó una controversia que la actriz enfrentó el año pasado, cuando sus palabras hacia la rapera argentina Cazzu fueron consideradas por muchos como poco empáticas.

En medio de las conversaciones sobre su ruptura, usuarios en plataformas digitales rescataron un video de 2024 en el que Vale comentaba la situación sentimental de Cazzu, quien atravesaba la separación de Christian Nodal poco después de convertirse en madre.

Durante su programa de radio, la comediante aconsejó a la cantante “seguir adelante” y tomar la experiencia como un aprendizaje. Aunque Angélica Vale aseguró que lo dijo en tono humorístico, la declaración fue percibida por parte del público como una burla en un momento sensible.

Con la noticia de su divorcio, aquella grabación volvió a circular, y las críticas no tardaron en aparecer. Comentarios como “Ahora aplica tu propio consejo”, “Todo se regresa” y “No pasa nada, ¿verdad?” se multiplicaron en las publicaciones relacionadas con la actriz, quien se ha mantenido al margen y sin emitir respuesta directa a los señalamientos.

En paralelo a este resurgimiento mediático, Vale compartió en su programa de radio un detalle que sorprendió a su audiencia: aseguró que no estaba enterada del proceso legal que ponía fin a su matrimonio. Durante la conversación, la actriz no pudo contener la emoción al hablar del impacto emocional que atraviesa y de lo complicada que ha sido esta etapa para ella.

Fuentes cercanas a la comediante señalaron que, pese al ambiente adverso en redes, Angélica Vale continúa enfocada en su trabajo y en el bienestar de sus hijos, mientras se adapta a este nuevo capítulo personal.