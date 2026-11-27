La dinámica permite que al menos uno de los participantes en riesgo conserve su lugar y modifique las alianzas dentro del reality show.

Este jueves de salvación en La Granja VIP 2, uno de los nominados luchará por asegurar su permanencia dentro del reality show, en una etapa en la que la competencia se encuentra cada vez más cerca de su gran final.

De acuerdo con el arte promocional difundido sobre la placa de esta semana, los participantes que figuran en riesgo son Mono, Mane, Niurka y Kevyn, esto después de la votación de los demás granjeros, así como la de los cuatro atletas de Exatlón México, quienes permanecerán esta semana dentro de la granja.

Cuatro nombres en juego en la recta decisiva

La dinámica de salvación coloca bajo presión a un grupo de granjeros que se disputan un lugar en el tramo final del programa, donde cada prueba y decisión pesa directamente sobre quién continúa en la pelea por el título.

Tensión creciente rumbo al desenlace

Con La Granja VIP 2 aproximándose a su cierre, la noche de salvación cobra mayor relevancia al permitir que al menos uno de los nominados tome respiro antes de la siguiente etapa de eliminación.

La expectativa entre los seguidores del formato se concentra ahora en quién logrará imponerse en la dinámica de este jueves y cómo se reacomodarán las alianzas y tensiones dentro de la granja rumbo a la recta final.