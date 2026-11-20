Cinco participantes en riesgo compiten por asegurar su permanencia dentro de la segunda temporada del programa bajo la supervisión del capataz.

Hoy se vive una nueva jornada decisiva de salvación en La Granja VIP 2, donde los nominados de esta semana, conformados por Niurka, Kunno, Kevyn, "Bicolor", Ivonne y Mono, se enfrentarán en una exigente prueba para intentar asegurar su permanencia y salir de la placa de riesgo.

La presión dentro del reality show es doble para algunos de los habitantes en peligro. Niurka y Kunno, además de encontrarse en la cuerda floja por la nominación, también figuran en la lista de los peones de esta semana junto a Manelyk, lo que significa que han tenido que cumplir con las labores más pesadas y las condiciones más estrictas de la granja mientras preparan su estrategia para la competencia.

El papel de Julio Camejo como capataz

Todo este panorama se desarrolla bajo el liderazgo de Julio Camejo, quien ostenta el título de capataz de la semana. Su rol resulta fundamental en esta etapa del juego, ya que cuenta con inmunidad, privilegios y una posición determinante en el rumbo de las nominaciones y la convivencia diaria.

Con cinco granjeros disputando un solo pase de salvación y la tensión al límite entre peones y nominados, la gala de hoy promete definir el tablero estratégico rumbo a la próxima eliminación de la segunda temporada.