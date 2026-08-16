Disney sorprende con sus grandes estrenos en la D23

Disney convirtió la primera jornada de la D23 en un escaparate de sus principales proyectos para cine y televisión, con la presencia de figuras como Anne Hathaway, Jodie Foster y Ryan Gosling.

El encuentro, celebrado en el Honda Center de Anaheim, reunió a estrellas y equipos creativos para revelar detalles de algunas de las producciones más esperadas de los estudios.

‘THE PRINCESS DIARIES 3’ is now being showcased at D23. pic.twitter.com/GdeXHMaY8X — Pop Base (@PopBase) August 15, 2026

Entre los anuncios destacaron los regresos de franquicias como Coco, Frozen y Zootopia, además de nuevas propuestas de Pixar, Disney y Marvel.

Coco prepara una nueva etapa

Uno de los anuncios más destacados fue la segunda película de Coco, que mostrará a Miguel varios años después de la primera entrega y lo llevará a enfrentar una nueva aventura durante su adolescencia.

La cinta retomará el universo inspirado en la celebración mexicana del Día de los Muertos, que convirtió a la primera película en uno de los mayores éxitos internacionales de Pixar.

Anne Hathaway también apareció en el escenario para adelantar que falta poco para el regreso de Diario de una princesa, cuya tercera película está prevista para llegar el próximo año.

Pixar celebra 40 años con nuevos proyectos

Pixar aprovechó su aniversario número 40 para presentar parte de su calendario de producciones. Entre ellas destacó The Incredibles 3, que se enfocará en los hijos de la familia Parr mientras comienzan a asumir un papel más importante como superhéroes.

También se anunció Kingdom Hearts para finales de 2027, proyecto que contempla una cuarta entrega cinematográfica y una serie relacionada.

El estudio mostró además propuestas originales como Gatto, dirigida por Enrico Casarosa y ambientada en Venecia, así como Ghost Market, aventura sobrenatural prevista para 2028.

Más sorpresas de Disney

La compañía también presentó imágenes de Ice Age: Boiling Point, con Queen Latifah como parte de la presentación, y ofreció detalles de Rapunzel, protagonizada por Kathryn Hahn y filmada en distintos escenarios históricos de España.

En televisión, Disney adelantó la nueva temporada de The Simpsons, prevista para septiembre, mientras que Lisa Kudrow y Mira Sorvino sorprendieron al público caracterizadas nuevamente como sus personajes de Romy and Michele.

Los Jonas Brothers también participaron en la presentación para dar paso a una nueva generación relacionada con Camp Rock.

Marvel se queda con el gran cierre

El segmento de Marvel estuvo encabezado por Kevin Feige y concentró algunos de los anuncios más importantes de la jornada. Uno de ellos fue la confirmación de Hugh Jackman junto con los X-Men y los Cuatro Fantásticos en Avengers: Doomsday.

El anuncio reunió en el escenario a figuras como Chris Evans y Robert Downey Jr., en una de las presentaciones más llamativas del evento.

La compañía también mostró avances de la nueva etapa de Spider-Man con Sadie Sink y presentó las primeras imágenes de Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling.

Además, se ofrecieron detalles de la segunda temporada de Ahsoka, que contará nuevamente con Anakin Skywalker.

Disney reservó para el tramo final dos de sus anuncios más esperados: la confirmación de una tercera película de Zootopia y las primeras imágenes de Frozen III.

La nueva aventura de Anna y Elsa todavía no cuenta con una fecha de estreno anunciada, pero se convirtió en uno de los principales atractivos del cierre de una jornada de D23 marcada por los grandes regresos y las nuevas apuestas de Disney.