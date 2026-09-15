Disney rescata una experiencia de animación que cerró en 2015

Disney World estrenó ‘The Magic of Disney Animation’, una experiencia interactiva donde visitantes pueden dibujar y conocer personajes de sus películas.

El complejo estadounidense Walt Disney World estrenó este lunes 'The Magic of Disney Animation', una experiencia interactiva en la que los visitantes pueden dibujar y conocer a personajes de las películas animadas de la compañía, según informó la empresa.

La atracción, en el parque Disney's Hollywood Studios de Orlando (Florida), ocupa un edificio inspirado en la sede de Walt Disney Animation Studios en Burbank (California) y coronado por el sombrero de mago de Mickey Mouse.

En su interior están representados los 65 largometrajes del estudio, incluido su próximo estreno, 'Hexed', indicó la compañía en un comunicado.

Incluye una zona de juegos infantil ambientada en los bocetos de 'Alicia en el país de las maravillas', encuentros con personajes como Mulán, Rapunzel y Stitch en espacios dedicados a cada fase de la animación y una clase de dibujo guiada por una figura animatrónica de Olaf, el muñeco de nieve de 'Frozen'.

En esa clase, artistas del estudio enseñan con lecciones grabadas a dibujar a personajes como Mickey Mouse, Moana o el genio de 'Aladdín', con Eric Goldberg, el animador del personaje en la película de 1992, precisó la empresa.

La experiencia retoma el nombre de una atracción que abrió con el parque en 1989 y cerró en 2015.

Hasta 2004 funcionó allí un estudio de animación de Disney, en el que se produjeron películas como 'Mulán' y 'Lilo & Stitch'.