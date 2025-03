Disney presenta el primer avance de 'Un viernes de locos 2'

Este viernes se ha dado a conocer el esperado primer avance de la secuela de la exitosa comedia "Un viernes de locos", en la que las actrices Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan retoman sus icónicos papeles de Anna y Tess Coleman, respectivamente, 22 años después del estreno de la película original.

La secuela, que llega después de más de dos décadas de espera, tiene a los fanáticos emocionados por el regreso de estos personajes.

Estrenada en 2003, la película se convirtió en un fenómeno de taquilla, con la historia de una madre y su hija, interpretadas por Curtis y Lohan, quienes experimentan un intercambio de cuerpos tras un extraño giro del destino. La película exploró las tensiones de una relación madre-hija mientras ambas se veían obligadas a vivir un día completo en la piel de la otra, generando momentos tanto cómicos como emotivos.

Ahora, en esta nueva entrega, la trama se enfoca en la hija de Anna Coleman, Harper, una adolescente de 14 años que se enfrenta a una situación algo peculiar, debe evitar que su madre soltera se case con un restaurador británico llamado Eric Davies. Esta continuación promete no solo seguir explorando las relaciones familiares, sino también sumergirse en nuevas dinámicas que generarán tanto risas como situaciones tensas.

This summer is about to get F̶r̶e̶a̶k̶y̶ FREAKIER. 💜💚



Watch the trailer for Freakier Friday and experience it only in theaters August 8. pic.twitter.com/4K6dSGybRw