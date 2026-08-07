Disney+ prepara serie inspirada en ‘Spaceship Earth’ de EPCOT

La serie iniciará desde la inauguracion del EPCOT en 1982 y se hará un viaje a través del tiempo para explorar la historia de la comunicación humana

Disney+ dio luz verde a la producción de un episodio piloto de "Spaceship Earth", serie inspirada en la atracción homónima del parque temático EPCOT, en Florida, informó The Hollywood Reporter.

El proyecto está a cargo de Jason Fuchs, coproductor ejecutivo de "IT: Welcome to Derry", quien escribirá la serie y también fungirá como creador y coproductor ejecutivo.

El equipo de producción incluye además a Michael Waldron, productor de "Avengers: Doomsday"; el director Lee Toland Krieger, conocido por "You"; Adam Fishbach, de "Love", y Adam Fasullo, socio de la compañía Anomaly Pictures de Waldron.

¿De qué tratará ‘Spaceship Earth’?

La serie tomará como punto de partida la atracción que forma parte de EPCOT desde su inauguración en 1982, cuyo recorrido propone un viaje a través del tiempo para explorar la historia de la comunicación humana.

La trama seguirá a un grupo de adolescentes provenientes del pasado y del futuro de la Tierra, quienes deberán unir fuerzas después de que una misión destinada a impedir un cataclismo global salga mal.

Juntos tendrán que enfrentar una amenaza misteriosa y de enormes dimensiones, relacionada con el propio paso del tiempo.

Disney ya ha llevado sus atracciones al cine

"Spaceship Earth" no sería la primera producción inspirada en una atracción de los parques temáticos de Disney. El estudio ya ha convertido algunos de estos recorridos en franquicias cinematográficas.

Entre los ejemplos se encuentran "Pirates of the Caribbean", "Haunted Mansion", "The Country Bears", basada en "Country Bear Jamboree", y "Jungle Cruise".