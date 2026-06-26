Disney prepara serie de 'Aquamarine' con Emma Roberts

Disney aprobó el piloto de una serie basada en 'Aquamarine', con Emma Roberts como estrella invitada y productora ejecutiva

Disney+ y Disney Channel dieron luz verde al episodio piloto de una nueva adaptación televisiva de “Aquamarine”, la película estrenada en 2006 que con el paso de los años se convirtió en un título de culto entre el público juvenil.

De acuerdo con información revelada por Variety, la actriz Emma Roberts, quien protagonizó la cinta original, participará como estrella invitada en el piloto retomando su personaje de Claire Brown. Además, formará parte del proyecto como productora ejecutiva.

La serie estará a cargo de la guionista Sarah Watson, mientras que Elizabeth Allen Rosenbaum, directora de la película original, será la encargada de dirigir el episodio piloto y también fungirá como productora ejecutiva. Susan Cartsonis, productora de la cinta de 2006, se suma igualmente al equipo de producción.

La trama del episodio piloto seguirá a Coral, una adolescente que se muda a un aparente pueblo costero ideal. Ahí comenzará a descubrir la verdad detrás de la desaparición de su madre y revelará un secreto inesperado: su madre era una sirena.

Conforme avanza la historia, Coral despertará habilidades mágicas mientras enfrenta misterios y amenazas ocultas bajo el mar, elementos que marcarán el desarrollo de la nueva producción.

Un filme que ganó popularidad con el tiempo

La película original contó con las actuaciones de Emma Roberts, Joanna “JoJo” Levesque, Sara Paxton, Jake McDorman y Arielle Kebbel. La historia seguía a las amigas Claire y Hailey, quienes ayudaban a la sirena Aquamarine a encontrar el amor verdadero.

Aunque la cinta no obtuvo una recepción destacada en su estreno, con el paso de los años logró consolidarse como una producción de culto entre varias generaciones de espectadores.

Equipo creativo con experiencia en televisión

Sarah Watson es reconocida por haber creado la serie “The Bold Type”, que se mantuvo al aire durante cinco temporadas. También participó como guionista en varios episodios de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” y creó el drama médico “Pure Genius”.

Por su parte, Elizabeth Allen Rosenbaum ha dirigido episodios de series como “Gossip Girl”, “The Vampire Diaries”, “All American”, “Empire”, “Ginny & Georgia” y “Dead to Me”, además de haber dirigido la película original de “Aquamarine”.

El proyecto forma parte de la estrategia de Disney para transformar algunas de sus franquicias cinematográficas en producciones televisivas. Entre los desarrollos recientes se encuentran adaptaciones de “Holes” y “Witch Mountain”, así como nuevos pilotos para “Coven Academy” y una serie basada en los libros de “Eerie Elementary”.