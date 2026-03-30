Disney inaugura Mundo de Frozen en París con megainversión

Una imponente montaña de hielo de 35 metros se convirtió en el nuevo ícono de Disneyland Paris con la apertura de 'Mundo de Frozen'

Una montaña de hielo de 35 metros se alzó este fin de semana en los suburbios de París, dando la bienvenida a “Mundo de Frozen”, una tierra temática inmersiva basada en la exitosa franquicia animada de Disney.

El palacio de Elsa brillaba en la cima mientras un pueblo pesquero nórdico inspirado en Arendelle se extendía a sus pies, transportando a los visitantes directamente al universo de la película Frozen.

La apertura forma parte de una transformación histórica de 2 mil millones de euros, que incluye el cambio de nombre de Walt Disney Studios Park a Disney Adventure World, y representa la mayor expansión en los 34 años de historia de Disneyland Paris.

El evento reunió a celebridades internacionales como Penélope Cruz, Naomi Campbell y Teyana Taylor.

Primer gran acto internacional del CEO Josh D’Amaro

La inauguración marcó el debut internacional de Josh D’Amaro como CEO de Disney, apenas 11 días después de asumir el cargo.

D’Amaro, que dirigió previamente la división de parques y experiencias de la compañía, destacó la importancia de las historias y narrativas en Disney:

“La Compañía Walt Disney fue construida en base al sueño de un hombre, y por más de 100 años hemos compartido ese sueño con el mundo. Los cuentos son fundamentales para todo lo que hacemos, ya sea en la pantalla o sobre el escenario, en nuestros parques, cruceros o incluso en casa”.

Durante el recorrido inaugural de Frozen Ever After, los visitantes disfrutaron de un carruaje interactivo con animatrónica de última generación y efectos de proyección inmersivos.

El momento más emotivo llegó cuando Lou, una niña de 11 años de Make-A-Wish France, cantó “Do You Want to Build a Snowman?” acompañada por un Olaf robótico, cumpliendo el deseo número 25,000 de un niño enfermo en Disneyland Paris desde 1992.

El presidente francés Emmanuel Macron asistió al evento y destacó la relevancia económica de Disneyland Paris como principal destino turístico de Europa y motor de empleo, anunciando la creación de 1,000 nuevos puestos de trabajo.

Desde su apertura en 1992, se han invertido 13,000 millones de euros en el parque, que ha recibido más de 445 millones de visitantes y representa el 6,1% de los ingresos por turismo en Francia.

Detalles de “Mundo de Frozen”

La nueva tierra temática recrea Arendelle alrededor de una laguna central, con un pueblo de madera escandinavo y fachadas decoradas con rosemaling, un arte tradicional noruego.

La atracción principal, Frozen Ever After, combina animatrónica avanzada, proyecciones inmersivas y el Snow Flower Festival.

Los visitantes pueden interactuar con Elsa y Anna, así como con un trol bebé llamado Mossy que responde al contacto.

Michel den Dulk, de Walt Disney Imagineering, explicó que la temática está inspirada en los cuentos europeos de Hans Christian Andersen, lo que le da sentido a la ubicación del parque en París.

Opiniones de visitantes

Los asistentes elogiaron la escala de la montaña y el nivel de detalle del pueblo: Daniel Weber, arquitecto de Múnich, dijo: “A pesar de la espera, valió la pena. La atención a cada detalle y la perspectiva de la montaña de hielo es asombrosa”.

Léa Moreau, diseñadora gráfica de Lille, comentó: “Se te olvida que estás afuera de París. Por unos minutos, realmente te sientes en Arendelle”.

Expansión global y futuro del parque

Más allá de “Mundo de Frozen”, la transformación incluye:

Adventure Bay, un lago nuevo.

Una atracción familiar de Tangled.

15 locales de comida, incluido el elegante Regal View Restaurant.

Disney Cascade of Lights, un espectáculo nocturno con más de 380 drones.

Próximamente, se construirá una tierra temática de El Rey León.

Disney afirma que más del 90% del segundo parque ha sido rediseñado desde 2002 y que la superficie se duplicará una vez que finalice toda la expansión.

Con los parques como motor principal de ganancias, D’Amaro planea continuar soñando en grande y ofreciendo nuevas formas de narrativas inmersivas.

El espectáculo de inauguración incluyó pirotecnia que iluminó Arendelle y el palacio de hielo de Elsa se volvió azul, marcando un giro simbólico: 34 años después de que Euro Disney fuera criticado como un “Chernóbil cultural”, el parque se consolida como un reino global de entretenimiento, innovación y magia.