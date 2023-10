Disney celebra su centenario con la película 'Wish'

La pregunta sobre qué debería tener una película para encarnar el ADN de Disney desencadenó el desarrollo de "Wish", filme que aspira a englobar los 100 años de la "maestría" de Disney en la animación con la historia de Asha, una joven adolescente que lucha por redefinir el valor de los deseos.

El equipo detrás de la multipremiada cinta "Frozen" (2013) volvió a reunirse con la presión, no solamente de crear una película tan exitosa como la que protagonizan las hermanas Elsa y Anna, sino un proyecto que le hiciera justicia a un siglo de legado de uno de los estudios más influyentes de todos los tiempos.

"Era una gran responsabilidad pero al mismo tiempo era un privilegio y un gozo ser parte de esta historia", aseguró a EFE Peter Del Vecho, productor de "Frozen" y "Raya and the Last Dragon" (2021).

Después de reunir a "un montón" de personas del estudio y preguntarles qué significaba Disney para cada uno de ellos, Del Vecho y el productor mexicano Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones llegaron a la conclusión de algo: "El ADN de Disney está en el acto de pedirle un deseo a las estrellas".

La idea proviene del tema "When You Wish Upon a Star" de la película "Pinocchio" (1940), que también acompaña el popular video del castillo de Disney que ha servido como introducción a sus películas durante años.

A eso se sumaron conceptos como la alegría y la esperanza, y con esta información, cinco años atrás, la creadora y codirectora de "Frozen", Jennifer Lee, emprendió lo que pensó que nunca más podría volver a hacer: Escribir una nueva historia desde cero.

El resultado fue la historia de Asha, a quien Ariana DeBose presta su voz, una joven aguerrida oriunda del ficticio Reino de Rosas, que tendrá de enemigo al Rey Magnifico, interpretado por Chris Pine, un hombre que “protege” los deseos de la gente en un castillo, pero que con ello les quita su identidad y motivación en la vida.

Acompañada de su amigo Valentino y de una estrella redondita que debido a un "accidente feliz" rememora a Mickey Mouse y que la guiará en su camino, la joven emprenderá un viaje de autoconocimiento mientras ayuda a su comunidad.

Tomando como referencia que la primera película animada de Disney fue “Blancanieves y los siete enanos” (1937) y las icónicas películas de princesas, “Wish” es protagonizada por una mujer y fue configurada como una “clásica película de cuento de hadas”, explicó Reyes Lancaster-Jones.

La cinta tiene su estreno previsto para el 22 de noviembre y cuenta con composiciones musicales originales de Julia Michaels que serán interpretadas por DeBose en el papel de Asha.

