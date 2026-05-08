El éxito comercial y el interés de los fanáticos por la secuela, terminaron por abrir la puerta para una tercera parte. Lee los detalles aquí.

Disney prepara oficialmente el regreso de las icónicas hermanas Sanderson con una nueva entrega de ‘Hocus Pocus 3’, proyecto que ya comenzó su fase inicial de desarrollo y que marcará el retorno de una de las franquicias más populares de Halloween.

Después del éxito que tuvo ‘Hocus Pocus 2’ en Disney+, la compañía decidió avanzar con una tercera película que volverá a reunir a las protagonistas originales de la saga. El proyecto comenzó a generar expectativa entre fanáticos debido al impacto cultural que mantiene la franquicia más de tres décadas después del estreno de la cinta original.

Disney alista regreso de hermanas Sanderson en ‘Hocus Pocus 3′

De acuerdo con reportes publicados y retomados por diversos medios especializados, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresarán para interpretar nuevamente a Winifred, Sarah y Mary Sanderson en ‘Hocus Pocus 3’.

La nueva película todavía se encuentra en etapa temprana de producción, por lo que Disney no reveló detalles oficiales sobre la trama ni una posible fecha de estreno. Sin embargo, distintos reportes apuntan a que el estudio buscaría llevar esta entrega a los cines tras el éxito en streaming de la secuela lanzada en 2022.

La escritora Jen D’Angelo, quien participó en ‘Hocus Pocus 2’, también regresará para trabajar en el guion de la nueva película. Entre las posibilidades que se manejan aparece la expansión de personajes y elementos introducidos en la segunda entrega.

‘Hocus Pocus’ pasó de fracaso a clásico de Halloween

La película original de ‘Hocus Pocus’, conocida en Latinoamérica como ‘Abracadabra’, se estrenó en 1993 y con el paso de los años se convirtió en uno de los títulos más populares de Halloween. La historia sigue a tres brujas resucitadas accidentalmente en Salem, Massachusetts, durante la noche del 31 de octubre.

Aunque inicialmente la cinta tuvo resultados discretos en taquilla, posteriormente ganó relevancia gracias a retransmisiones televisivas y plataformas digitales, hasta transformarse en una producción de culto para distintas generaciones.

El fenómeno también impulsó mercancía, especiales televisivos y videojuegos relacionados con las hermanas Sanderson, quienes se mantienen entre los personajes más reconocibles del catálogo de Disney.

‘Hocus Pocus 2’ impulsó el regreso de la franquicia

La segunda película se estrenó en Disney+ en 2022 y logró reunir nuevamente al elenco original casi 30 años después de la primera entrega. La producción se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más vistos de la plataforma durante la temporada de Halloween.

El éxito comercial y el interés de los fanáticos terminaron por abrir la puerta para una tercera parte. En entrevistas previas, las protagonistas ya habían mostrado interés en volver a interpretar a las brujas si Disney concretaba un nuevo proyecto.