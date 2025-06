Diseña Zara colección 'Festival' con Kate Moss y Bobby Gillespie

La modelo británica Kate Moss y el músico Bobby Gillespie, también del Reino Unido, son los protagonistas de la colección 'Festival' de la firma española Zara para la temporada de conciertos al aire libre que se avecina, con ella la modelo realiza su segunda colaboración como diseñadora para esta firma.

Kate Moss diseñó esta nueva colección junto a su colaboradora desde hace años, la estilista Katy England. Prendas festivaleras que combinan con clásicos habituales de la modelo. En esta ocasión incorporan una línea de moda masculina, diseñada por el marido de Katy, el iconoclasta líder de Primal Scream, Bobby Gillespie.

kate moss and bobby gillespie for zara by mert alas & mac piggot pic.twitter.com/lmvcasoMgP