Director de Coyote vs. Acme visitará México para agradecer apoyo

El filme acumula en el país más de 12 millones de dólares de recaudación, cifra que ha consolidado al mercado mexicano como uno de los más importantes

El director estadounidense Dave Green visitará México tras el éxito en taquilla de su más reciente película, 'Coyote vs. Acme'.

El filme acumula en el país más de 12 millones de dólares de recaudación, cifra que ha consolidado al mercado mexicano como uno de los más importantes para la producción, según Zima Entertainment.

Zima, distribuidora del filme en México, informó en un comunicado que Green ('Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras') viajará a México para encontrarse personalmente con el público y agradecer el apoyo que ha recibido su largometraje, cuyo lanzamiento trae de vuelta el universo de los Looney Tunes.

El encuentro tendrá lugar en la Cineteca Nacional ubicada en el sur de la Ciudad de México el lunes 21 de septiembre, donde el realizador presentará una función especial y tendrá un encuentro con los asistentes.

Desde su estreno, el pasado 27 de agosto, el largometraje -que combina acción real y animación y tiene a Wile E. Coyote como protagonista- ha conquistado al público mexicano, pues en su primera semana recaudó 100 millones de pesos (5,83 millones de dólares), con cerca de 1,6 millones de espectadores.

Además de su positiva recepción en el país, Zima destacó que la película "mantiene un extraordinario 96 % de aprobación de la crítica" en Rotten Tomatoes, donde registra 270 reseñas a nivel internacional, frente al 90 % de aceptación de 'Spider-Man: Brand New Day', la cinta más taquillera de 2026.

'Coyote vs. Acme' se estrenó en cines gracias a que la distribuidora independiente Ketchup Entertainment adquirió sus derechos mundiales por unos 50 millones de dólares, después de que Warner Bros hubiera decidido archivar el proyecto por motivos tributarios y declararla como una "pérdida total" con el objetivo de recuperar millones de dólares en impuestos.

Lo anterior desató la desaprobación de seguidores dentro y fuera del sector en Estados Unidos, que lucharon por su lanzamiento mediante una campaña en redes sociales con el lema #ReleaseCoyoteVsACME.

La película sigue proyectándose en las carteleras mexicanas en su versión en inglés y español, cuyo doblaje destaca por la participación de Arturo Mercado (Bugs Bunny), la cuarta voz oficial del conejo desde 1976 hasta 1995, así como Octavio Rojas (Gallo Claudio), una leyenda en la industria del cine nacional.

La historia sigue a Wile E. Coyote, quien lidera una batalla legal contra la gigante empresa ficticia Acme y que combina aventuras y reflexiones sobre las afectaciones de las corporaciones a la humanidad, con las actuaciones de Will Forte (Kevin Avery), John Cena (Buddy Crane) y Lana Condor (Paige Avery).