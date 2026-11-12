Dios Salve a la Reina revivirá el Magic Tour en Monterrey

Con casi 28 años de trayectoria, más de mil conciertos y presentaciones en más de 40 países, la banda ha hecho del homenaje a Queen su proyecto de vida

A 40 años de la última gira de Queen con Freddie Mercury al frente, Dios Salve a la Reina llegará a Monterrey este jueves 12 de noviembre para revivir aquella época con un espectáculo inspirado en el histórico Magic Tour de 1986.

Recrearán el repertorio y la producción del Magic Tour

En entrevista, Matías, baterista de la agrupación argentina, adelantó que presentarán el mismo repertorio de aquella gira, además de vestuarios, luces y sonido que buscan transportar al público hasta el emblemático estadio de Wembley. El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas.

“Nosotros recreamos ese mismo setlist, ese mismo show que ellos hacían en esa última gira”, explicó el músico, quien espera que los asistentes puedan viajar en el tiempo y experimentar la energía de aquellos conciertos.

Con casi 28 años de trayectoria, más de mil conciertos y presentaciones en más de 40 países, la banda ha hecho del homenaje a Queen su proyecto de vida. Para Matías, alcanzar este reconocimiento ha sido motivo de orgullo, pues asegura que su objetivo siempre ha sido “transmitir el legado de Queen y sus canciones, lo que se vivió de esa banda”.

Matías comparte su camino en el homenaje a Queen

El baterista recordó que tuvo que elegir entre un trabajo convencional y apostar por la música.

“Aposté a la música, y parece que salió bien la apuesta, y aquí estamos”, compartió sobre el camino que lo llevó a formar parte de este proyecto.

Aunque nunca pudo ver a Freddie Mercury en vivo, pues tenía apenas tres años cuando Queen visitó Argentina en 1981, conocer sus canciones mientras aprendía a tocar batería terminó marcando su camino musical.

Incluso, confesó que formar parte de la agrupación implicó nuevos retos, como aprender a cantar y tocar la batería al mismo tiempo, además de familiarizarse con el inglés.

“Es como hacer una vista hacia atrás y ver todo lo que alcanzamos. Por eso te decía hoy que es un logro personal muy grande”, expresó.

La cita será este jueves 12 de noviembre en la Arena Monterrey.