Difunden video de Farath Coronel discutiendo con escolta

Un video previo a la muerte del vidente muestra un enfrentamiento con un elemento de su escolta que fue detenido en el Estado de México.

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Tras el asesinato de Farath Coronel, conocido como “El Brujo Mexicano”, comenzó a circular un video de una de sus últimas transmisiones en redes sociales, en el que aparece discutiendo fuertemente con integrantes de su equipo de seguridad. La grabación ha cobrado especial relevancia luego de que uno de los hombres que aparece en ella, identificado como Elías “N”, fuera detenido como presunto autor material del homicidio.

En las imágenes, Farath reclama directamente a Elías por la manera en que estaba manipulando un rifle y le cuestiona que pudiera golpear con el arma a una mujer de su equipo. El escolta responde que sí estaba pendiente, mientras el vidente continúa con el reclamo. El momento ahora es observado con mayor atención debido a la relación que existía entre ambos.

Pero el video va más allá de ese enfrentamiento. En otro momento, Farath cuestiona a sus empleados sobre sus aspiraciones económicas y les exige mayor compromiso con su trabajo de seguridad. Incluso se escucha al vidente decir: “Primero están mis lujos y mis placeres, y después tu sueldo”, una frase que se volvió viral después de conocerse su muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que Elías “N” se desempeñaba como elemento de seguridad de Farath y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. El asesinato ocurrió el 4 de septiembre en el domicilio del vidente, ubicado en Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

Aunque la discusión entre Farath y su escolta ha generado especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido antes del crimen, el video por sí solo no demuestra que el enfrentamiento haya sido el motivo del asesinato. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.