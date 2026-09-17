Diego Luna y Jonás Cuarón competirán en festival de Biarritz

La competencia de largometrajes de ficción estará compuesta por una decena de filmes con gran presencia de México, que estará representada por tres cintas

El actor y realizador Diego Luna y Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, competirán en la edición 35 del festival Biarritz América Latina, una de las grandes citas anuales del cine latinoamericano en Francia, que tendrá entre sus premiados de honor al escritor cubano Leonardo Padura.

La competencia de largometrajes de ficción estará compuesta por una decena de filmes con gran presencia de México, que estará representada por tres cintas: las de Luna ('Ceniza en la boca') y Cuarón ('Campeón gabacho'), junto a 'Morro', de Rodrigo García Sáiz.

La selección del certamen, que se desarrollará del 26 de septiembre al 2 de octubre, incluye también a la costarricense 'Bye bye, paraíso', de Kim Elizondo Navarro; la argentina 'La caminera' (Federico Pozzi); las ecuatorianas 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán, y 'Nunkui', de Verenice Benítez; así como la colombiana 'Cinco años, cuatro meses', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio.

Completan la lista la brasileña 'Coraçao de lona', de Tuca Siqueira, y la chilena 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato.

La apertura del festival corresponderá a 'Moscas', coproducción entre México y España de Fernando Eimbcke, y en la clausura se proyectará el documental 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco, sobre el mítico partido de la copa del mundo de fútbol de 1986 que enfrentó a Argentina y a Inglaterra y que dejó, entre otros momentos icónicos, el gol de 'la mano de Dios'.

En la categoría de documentales competirán una decena de títulos llegados de Uruguay, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Chile, República Dominicana y Argentina.