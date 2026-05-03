Diego Luna se una a live action de 'Enredados' con papel inédito

Este nuevo papel amplía su presencia en franquicias globales y marca una etapa distinta en su trayectoria dentro del cine comercial de gran escala.

El actor Diego Luna continúa fortaleciendo su carrera internacional tras ser relacionado con un nuevo proyecto de Disney en formato live action, el cual forma parte de la estrategia del estudio por adaptar sus clásicos animados a nuevas versiones con actores reales.

De acuerdo con reportes de la industria del entretenimiento, el mexicano está considerado para integrarse a una de estas producciones. Aunque la información no ha sido detallada oficialmente, su posible participación ha generado expectativa debido al perfil del proyecto.

¿Qué papel interpretaría Diego Luna?

Según los reportes, el actor mexicano estaría contemplado para dar vida a un personaje de la realeza, específicamente un príncipe dentro de la narrativa. Sin embargo, los detalles del rol aún no han sido confirmados de manera oficial.

La incorporación de Luna ha generado interés debido a su trayectoria en producciones internacionales y su capacidad para asumir papeles en distintos géneros, desde drama hasta ciencia ficción.

¿Cuál ha sido la relación de Diego Luna con Disney?

Diego Luna ya cuenta con una colaboración consolidada con el universo de Disney tras interpretar a Cassian Andor en la franquicia de Star Wars, personaje que protagoniza la serie derivada “Andor”.

Este papel lo ha posicionado como uno de los actores latinoamericanos con mayor presencia dentro de las grandes producciones de Hollywood en los últimos años.

¿Qué representa este proyecto para su carrera?

Su participación en un live action de Disney reforzaría la proyección internacional de Diego Luna, al integrarse a una de las líneas de producción más visibles del estudio.

Este nuevo papel amplía su presencia en franquicias globales y marca una etapa distinta en su trayectoria dentro del cine comercial de gran escala.