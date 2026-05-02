Diego Luna gana…y recibiría millonaria indemnización

El caso se remonta a una campaña publicitaria de una marca de bebidas alcohólicas en la que se utilizó su imagen —y la de su familia— sin autorización

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del actor mexicano Diego Luna en un caso por el uso indebido de su imagen y la de su familia en un anuncio de la marca de whisky Johnnie Walker, propiedad de Diageo México, difundido en televisión entre agosto y septiembre de 2011.

Luego de más de una década de litigio, el pleno del máximo tribunal determinó por unanimidad que, con base en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el actor deberá recibir al menos el 40 % de los ingresos obtenidos por las empresas demandadas por la venta de ese producto en México durante el periodo en que se transmitió la campaña.

Resolución tras años de litigio

El fallo corresponde al Amparo Directo en Revisión 6448/2025, asunto que llegó a la SCJN después de que un tribunal colegiado en materia civil emitiera una resolución previa en 2025.

De acuerdo con reportes, el comercial formaba parte de la campaña ‘Caminando con Gigantes’, en la que se incluían imágenes de diversas figuras mexicanas. En el caso de Luna, también aparecían su entonces esposa, Camila Sodi, y su hijo, quien era menor de edad y salía en una carriola, lo que intensificó la controversia.

Antecedente con Gael García Bernal

Este caso guarda relación con el litigio impulsado por el también actor y cineasta Gael García Bernal, quien participó en la misma campaña junto a su familia. En su caso, la SCJN falló a su favor en 2021, luego de que la empresa impugnara la indemnización del 40 %.

En su defensa, Diageo sostuvo que los contenidos de la campaña no perseguían fines comerciales, sino que buscaban rendir homenaje a destacadas personalidades mexicanas, entre ellas Luna y García Bernal.

Reacciones tras el fallo

La decisión del máximo tribunal ha generado debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan el tiempo que tomó la resolución del caso, incluso tratándose de figuras reconocidas a nivel internacional y con los recursos necesarios para sostener una batalla legal prolongada.

Con información de Rachel Acosta.