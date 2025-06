Diego Luna critica a Trump y su agresiva política de inmigración

Diego Luna , quien reemplazó a Jimmy Kimmel como presentador invitado del episodio del lunes por la noche del programa Jimmy Kimmel Live!, se tomó un tiempo de su monólogo de apertura para criticar a Trump y sus agresivas políticas de inmigración .

"Esta noche quiero abordar un tema importante que está sucediendo aquí en Los Ángeles y en todo Estados Unidos", comenzó, hablando con pasión sobre el asunto. "Con todo lo que está pasando en este país en torno a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump , no es poca cosa que un mexicano presente un programa tan importante. Es algo muy importante y espero no arruinarlo".

Luna habló sobre la comunidad que construyó en Los Ángeles después de llegar por primera vez a los Estados Unidos cuando tenía 20 años, tras el éxito de la película de 2001 Y tu mamá también , y compartió historias personales de su tiempo en la Ciudad de los Ángeles a lo largo de los años.

"Las personas que me inspiraron eran en su mayoría personas que habían dejado sus países para buscar una nueva vida, o hijos e hijas de inmigrantes que habían llegado aquí para trabajar y construir una vida sana, placentera y digna, lejos de su lugar de origen”, dijo el actor y director mexicano. “Un movimiento de esa magnitud no es natural, a menos que algo esté muy, muy mal en el lugar de donde vienes. Nadie deja su tierra si no es porque su supervivencia depende de ello. Nadie deja atrás su pasado solo por diversión. Pero ¿sabes qué? Todas las personas que conocí compartían una gratitud tácita hacia este país, un país que les abrió las puertas".

Luna destacó entonces lo interesante y admirable que es Los Ángeles "por el intercambio cultural, gracias a la generosidad y la apertura que surgió de allí, todo porque personas de diferentes culturas y realidades acordaron darse una oportunidad y construir juntos algo extraordinario. Este lugar es un poderoso ejemplo de lo que es posible, de lo que se puede lograr cuando priorizamos la empatía".



La estrella de Andor continuó: "Nunca he podido comprender del todo cómo alguien como Donald Trump puede alcanzar este nivel de poder. Siempre me cuesta comprender cómo su discurso de odio puede arraigarse en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora".

