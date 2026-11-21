La película lanzó su tráiler final; protagonizada por Boneta y Al Pacino, recrea la visita de Castro a Nueva York en 1960

El actor mexicano Diego Boneta se transforma en Fidel Castro para “Killing Castro”, una película de suspenso político que presentó su tráiler final y que llegará a cines selectos de Estados Unidos el próximo 11 de diciembre de 2026.

La producción también cuenta con Al Pacino, quien interpreta a un agente de la CIA, y recrea uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría: la visita que realizó el líder cubano a Nueva York en 1960 para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El avance muestra cómo distintas fuerzas, entre ellas la CIA, el FBI y la mafia, convergen en una operación para impedir que Castro pronuncie un discurso ante la ONU. La historia cambia de escenario cuando el mandatario se traslada al Hotel Theresa, en Harlem, por invitación de Malcolm X.

¿De qué trata ‘Killing Castro’?

La cinta se desarrolla durante una semana de 1960, cuando Fidel Castro viaja a Nueva York poco después del triunfo de la Revolución cubana. En medio de la tensión política, el dirigente recibe una invitación de Malcolm X para hospedarse en el emblemático Hotel Theresa, ubicado en Harlem.

La decisión provoca que distintas organizaciones y personajes involucrados en una operación clandestina deban modificar sus planes. En ese contexto, un joven traductor y una trabajadora del hotel quedan envueltos en la trama, mientras un agente de la CIA busca acercarse a Castro.

Al Pacino interpreta al agente Robert Maheu, mientras que Xolo Maridueña da vida al joven traductor y KiKi Layne encarna a una empleada del hotel. Kendrick Sampson interpreta a Malcolm X.

El elenco de la película

Además de Boneta y Pacino, el reparto incluye a Alexander Ludwig, Ron Livingston, Nicole Beharie, Logan Marshall-Green, Titus Welliver, Frankie Faison y Paul Ben-Victor.

La dirección está a cargo de Eif Rivera, quien realiza su debut en el cine. El guion fue escrito por Thomas V. DeGrezia y Leon Hendrix III, a partir de un libreto de Colin Bateman.

La producción cuenta con Curtis “50 Cent” Jackson y DJ Khaled entre sus productores. La película tuvo presencia en festivales de cine durante 2026, antes de que Lionsgate presentara el avance que anticipa su estreno comercial.

¿Cuándo se estrena ‘Killing Castro’?

“Killing Castro” tendrá un lanzamiento limitado en salas de cine de Estados Unidos el 11 de diciembre de 2026. Una semana después, el 18 de diciembre, estará disponible en plataformas digitales y bajo demanda.

La película dramatiza acontecimientos relacionados con la visita de Fidel Castro a Nueva York y su encuentro con Malcolm X, aunque desarrolla una trama de ficción alrededor de la operación para eliminar al dirigente cubano.