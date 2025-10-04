'Diddy' pide perdón a víctimas en una carta antes de su sentencia

La Fiscalía ha pedido al juez que le sentencie a once años de prisión. Combs aseguró además al juez que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos

El rapero y productor Sean Combs, más conocido como "Diddy", que este viernes conocerá su sentencia tras ser hallado culpable por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pidió perdón a sus víctimas por su conducta y aseguró que "nunca volverá a cometer un delito", en una carta enviada al juez que preside su caso en Nueva York.

"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", indicó en la carta de cuatro páginas.

Combs remitió la misiva al juez federal Arun Subramanian a sólo horas de conocer su condena en la que aseguró que los últimos dos años han sido "los más difíciles" de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo", señalan medios locales que se hicieron eco de la carta.

"En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", aseguró el famoso cantante, en prisión desde que fuera arrestado en septiembre del 2024 tras infructuosos intentos de salir en libertad bajo fianza.

Y añadió: "Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado", señaló el artista, que este año enfrentó un juicio de ocho semanas en el que fue hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero fue exonerado de los delitos más graves -tráfico sexual y crimen organizado-, que podían haberle acarreado cadena perpetua.

La Fiscalía ha pedido al juez que le sentencie a once años de prisión. Combs aseguró además al juez que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos.

"Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula", desglosó.

El rapero se disculpó en particular con la principal testigo del caso en su contra, la cantante Cassie Ventura, y con la mujer que declaró bajo el nombre de "Jane", -quienes mantuvieron una relación sentimental con el rapero- por haberlas lastimado.

"Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre", afirmó.

Ventura figura entre la lista de personas que han escrito al juez, de cara a la sentencia de Combs, y en su carta dijo al magistrado que teme represalias del artista cuando salga de prisión o que algunos de sus socios la persigan.

Otros conocidos y familiares del rapero, como compañeros de la prisión, exempleados y algunos de sus hijos, han escrito en los últimos días a Subramanian destacando la faceta "cariñosa" de Combs y pidiendo su libertad.