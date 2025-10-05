Diddy es sentenciado a 4 años por cargos de prostitución

El magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 50 meses (poco más de cuatro años) de prisión tras ser declarado culpable

El magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 50 meses (poco más de cuatro años) de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con la prostitución de sus exnovias, Casandra Ventura y “Jane”, en un juicio federal en Nueva York que duró casi dos meses.

La sentencia llegó después de intensos testimonios en los que fiscales detallaron años de abuso y coerción sexual, mientras que la defensa pidió clemencia argumentando que Combs se había reformado tras pasar 13 meses en prisión preventiva.

Los fiscales pedían 11 años, mientras que la defensa solicitaba 14 meses.

Antes de conocer su condena, Combs, de 55 años, ofreció sus primeras palabras públicas del juicio: se disculpó con las víctimas, su madre y sus siete hijos.

“Mis acciones fueron repugnantes… Me perdí en el exceso, me perdí en mi ego”, declaró, rogando una segunda oportunidad.

Los fiscales argumentaron que Combs usó su fama y poder para dirigir una operación en la que coaccionaba a sus parejas a participar en encuentros sexuales no deseados, a menudo drogadas o mediante violencia física.

Lo describieron como “un peligro a cualquier edad” que buscaba control, no dinero.

La defensa retrató a Combs como un hombre cambiado, destacando su labor en prisión y sus aportes a la comunidad.

Sus hijos también testificaron emocionados en su favor, pidiendo una segunda oportunidad para su padre.

El juez Arun Subramanian rechazó los argumentos de la defensa, afirmando que Combs “abusó física, emocional y psicológicamente” de sus víctimas. Además de la condena, deberá pagar una multa de 500,000 dólares.

Se le otorgará crédito por los 13 meses ya cumplidos. Su equipo legal anunció que apelará la sentencia.