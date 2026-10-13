'Diddy' Combs fue trasladado a hospital tras lesión en la cabeza

Luego de una evaluación especializada, se determinó que las lesiones no eran de gravedad, por lo que fue trasladado inmediatamente a prisión sin causar revuelo

El rapero y productor estadounidense Sean "Diddy" Combs, de 56 años, sufrió una lesión en la cabeza que provocó su traslado de emergencia desde la prisión hacia un hospital cercano, de acuerdo con información revelada por el medio especializado TMZ.

Trascendió que el incidente ocurrió durante los primeros minutos del pasado sábado 10 de octubre dentro de la Institución Correccional Federal Fort Dix.

Fue aproximadamente a las 01:00 horas que el músico fue sacado del penal en una ambulancia para recibir atención médica especializada.

Fuentes al interior del centro penitenciario indicaron que el artista se mantuvo consciente en todo momento, aunque hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el golpe.

Tras ser evaluado por personal médico, se determinó que la contusión no ponía en riesgo su vida ni comprometía gravemente su salud.

Por esta razón, tras recibir el alta médica en un breve lapso, "Diddy" fue trasladado inmediatamente de regreso al centro penitenciario sin que el operativo de traslado trascendiera inicialmente a los medios de comunicación.

Situación legal

Actualmente, Sean "Diddy" Combs se encuentra cumpliendo una sentencia de 50 meses de prisión. El músico fue declarado culpable de los delitos de transporte de personas para ejercer la prostitución y de trasladar a dos exparejas a través de líneas aéreas estatales con el propósito de obligarlas a participar en actos sexuales.