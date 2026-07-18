Diana Corzo estrena su nuevo sencillo 'Más Cabrona que Bonita'

Con Más Cabrona que Bonita, la cantautora Diana Corzo apuesta por un mensaje de fuerza, independencia y empoderamiento femenino

La cantautora Diana Corzo, originaria de San Francisco, California, continúa abriéndose camino dentro del regional mexicano con “Más Cabrona que Bonita”, un tema que busca convertirse en un himno para las mujeres.

Con una voz potente y un estilo que recuerda a grandes exponentes del género, la artista apuesta por una propuesta que mezcla la banda y la música ranchera con un mensaje de fortaleza y amor propio.

En entrevista, Diana compartió que la música siempre estuvo presente en su vida. Recordó que creció en un hogar donde sus padres cantaban constantemente, por lo que desde muy pequeña desarrolló un profundo amor por el regional mexicano, género que hoy inspira cada una de sus composiciones.

La intérprete explicó que “Más Cabrona que Bonita” nació con la intención de recordarles a las mujeres que su valor no depende de su apariencia ni de la opinión de los demás.

A través de esta canción busca transmitir seguridad, confianza y la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo.

Corzo reveló que este mensaje tiene un origen muy personal. Desde niña recibió críticas por ser latina, por no encajar en ciertos estereotipos de belleza y por ser “gordita”, experiencias que, lejos de detenerla, se convirtieron en la inspiración para escribir canciones que impulsen a otras mujeres a creer en sí mismas.

La cantante aseguró que su mayor deseo es que quienes escuchen su música encuentren un motivo para salir adelante y aprendan a abrazar su historia. Para ella, cada tema representa una oportunidad para conectar con el público desde la honestidad y demostrar que las dificultades también pueden convertirse en una fortaleza.

Con “Más Cabrona que Bonita”, Diana Corzo reafirma su compromiso de llevar un mensaje positivo a través de la música y de abrirse paso en el regional mexicano con una propuesta auténtica, donde la fuerza femenina y el orgullo por sus raíces son los protagonistas.