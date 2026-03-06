Detienen por nueve horas a Britney Spears en California

Esta no es la primera vez de la cantante, en 2007, fue señalada por un presunto atropello con fuga tras chocar contra un vehículo estacionado.

La cantante Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, California, acusada de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con reportes de autoridades policiales.

La cantante fue detenida por elementos de la Patrulla de Carreteras de California pasadas las nueve de la noche y posteriormente trasladada a una cárcel del departamento del sheriff local.

Detienen a Britney Spears en California

Según registros de internos, la intérprete fue fichada cerca de las 03:00 de la madrugada. Horas más tarde, alrededor de las 06:00, recuperó su libertad.

Las autoridades no han detallado públicamente más información sobre el incidente ni las circunstancias específicas de la detención.

Obtiene orden de alejamiento contra presunto acosador

Días antes de su detención, Spears obtuvo una orden de alejamiento permanente contra un hombre originario de Luisiana que, según documentos judiciales, habría estado acosándola durante varios años.

De acuerdo con los registros legales, el hombre de 51 años supuestamente publicó mensajes considerados perturbadores en redes sociales y se presentó sin autorización en la vivienda de la cantante en Los Ángeles.

La artista aseguró en su denuncia que el individuo comenzó a acosarla en línea desde 2013. El mismo sujeto fue detenido en 2025 por presunto allanamiento en la residencia de la cantante.

Antecedentes legales en la carrera de la cantante

Esta no es la primera vez que Britney Spears enfrenta problemas legales relacionados con la conducción.

En 2007, la cantante fue señalada por un presunto atropello con fuga tras chocar contra un vehículo estacionado en Los Ángeles.

En aquel caso, los cargos por el choque fueron retirados luego de que Spears pagara los daños al propietario del automóvil. Sin embargo, el proceso judicial por conducir sin licencia de California terminó sin resolución después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto.