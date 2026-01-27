Detienen al reguetonero Zion por presuntamente conducir ebrio

Durante la intervención, los agentes detectaron que el intérprete presentaba aparentes signos de intoxicación, por lo que fue detenido

El cantante de reguetón puertorriqueño Zion fue arrestado este lunes por agentes de la Policía de Puerto Rico, acusado de manejar bajo los efectos del alcohol, conforme a la legislación vial vigente en la isla, informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, oficiales del Distrito de Río Grande, en el noreste del país, detuvieron al artista la noche del domingo mientras transitaba por la autopista PR-66, dentro de esa misma jurisdicción. Zion, de 44 años, cuyo nombre legal es Félix Gerardo Ortiz Torres, conducía una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023.

Durante la intervención, los agentes detectaron que el intérprete presentaba aparentes signos de intoxicación, por lo que fue detenido y trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Fajardo.

En ese lugar se le practicó la prueba de alcohol en el aliento, la cual arrojó un nivel de 0.27 %, cifra que supera en 0.17 % el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

El caso quedó a cargo del agente Héctor Febres Solís, adscrito al Distrito de Río Grande. Posteriormente, el informe será evaluado por el fiscal de turno para determinar si procede la radicación de cargos criminales.

La Policía indicó que en las próximas horas se brindará información adicional sobre este incidente.