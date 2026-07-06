Detienen al influencer Maestro Shifu tras serenata a Inglaterra

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación legal del influencer ni las posibles sanciones

La previa del partido entre México e Inglaterra dejó una escena inesperada. El influencer conocido como “Maestro Shifu” fue detenido por autoridades luego de participar en una serenata realizada a las afueras del hotel de concentración de la Selección de Inglaterra.

La reunión buscaba impedir el descanso del equipo inglés

De acuerdo con los reportes, el creador de contenido organizó una reunión de aficionados mexicanos con la intención de hacer ruido y evitar el descanso de los jugadores ingleses. Durante la concentración se utilizaron instrumentos musicales y pirotecnia, lo que provocó la intervención de las autoridades.

Elementos de seguridad detuvieron al influencer por presuntamente alterar el orden público, mientras varios de los asistentes documentaron el momento en video y lo difundieron en redes sociales.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones. Algunos usuarios consideraron que se trató de una muestra del ambiente mundialista, mientras que otros criticaron la acción al considerar que afectó la tranquilidad de los huéspedes del hotel.

Aún no se informa sobre posibles sanciones

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación legal del influencer ni las posibles sanciones que podría enfrentar tras el incidente.