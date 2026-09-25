Detienen a Susan Sarandon durante protesta contra Netanyahu

De igual manera, en esta lista aparece la actriz Hannah Einbinder, otra habitual en las manifestaciones en contra de la guerra entre Israel y Gaza

Este jueves, cientos de personas se movilizaron en las calles de la ciudad de Nueva York para manifestarse en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien está en el país para participar en la Asamblea General de la ONU.

Durante esta manifestación se realizaron varias detenciones, entre las que figuran algunos personajes del medio artístico, destacando a la actriz Susan Sarandon, quien aparece en la lista de aprehendidas.

De igual manera, en esta lista aparece la actriz Hannah Einbinder, otra habitual en las manifestaciones en contra de la guerra entre Israel y Gaza.

En la movilización se vieron pancartas con consignas como "dejen de armar a Israel" o "acaben con el genocidio".

Por el momento no se tiene información clara sobre el número de personas detenidas ni los motivos de estos arrestos.

ARRESTED FOR PROTESTING AGAINST THE KILLING OF BABIES



Susan Sarandon is 79 years old.



It’s insane that she’s being treated this way simply for exercising her First Amendment rights. pic.twitter.com/0HqtZbIATh — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 24, 2026