Detienen a piloto de Julión Álvarez en Honduras por narcotráfico

Autoridades afirmaron que el presunto delincuente contaba con una orden de captura vigente con delitos relacionados con el tráfico de drogas

La Policía Nacional de Honduras detuvo este domingo al piloto privado del cantante Julión Álvarez en el Aeropuerto Internacional Toncontín.

La captura la realizaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos durante un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea.

De acuerdo con el comunicado, el detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, contaba con una orden de captura vigente por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

Durante la revisión, le fueron decomisadas una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3,100 dólares y 3,000 pesos mexicanos, además de un pasaporte a nombre de otra persona.

Cabe destacar que el sospechoso ya había sido arrestado el pasado 06 de julio de 2014 junto a otro piloto, tras intentar despegar una avioneta que, según el informe, no contaba con la autorización de la torre de control.

Autoridades indicaron que el aprehendido fue identificado como uno de “los pilotos privados” que presta servicio al cantante Julión Álvarez, quien ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa.