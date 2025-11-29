Detienen a Mariana Echeverría y su familia en Canadá

La pareja y su hijo pasaron un momento amargo durante sus vacaciones en Banff, Canadá. Además, tendrán que pagar una multa

La conductora Mariana Echeverría vio interrumpidas sus vacaciones en Canadá después de ser detenida junto a su esposo y su hijo Lucca.

La ex participante de 'La Casa de Los Famosos México", se encuentra en unas vacaciones familiares en la ciudad de Banff, mismas que coinciden con el cumpleaños de su hijo Lucca.

Sin embargo, cuando se dirigían en vehículo para realizar un paseo en góndola en medio de las montañas, un oficial los detuvo aparentemente por cometer una infracción de tránsito.

Echeverría compartió el suceso en una historia en su cuenta de Instagram en donde ofreció algunos detalles.

Explicó que su esposo Óscar no hizo alto total antes de dar vuelta a la derecha, sino que lo hizo 'despacio como en México', por este motivo el oficial les marcó que se detuvieran y les aplicó una multa de 243 dólares (3,181 pesos mexicanos).

Mariana alentó a su esposo a no pagar la multa, asegurando que "no pasa nada", sin embargo, el futbolista no le hizo caso y le reiteró que sí quería pagar porque no quería tener problemas cuando quiera viajar de nuevo a Canadá.

"No, sí se tiene que pagar… Estamos peleando porque ella dice que no pague y yo sí quiero pagar, yo no quiero entrar un día a Canadá y que me metan al cuartito o algo", señaló Óscar.

El hijo de la pareja se asustó luego de que la pareja fue detenida, pero finalmente llegaron a su destino y la familia pudo disfrutar de un paseo en góndola y otras atracciones para olvidar del trago amargo en Banff, Canadá.