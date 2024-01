Detienen a Kendall Jenner y Hailey Bieber por esta razón

Kendall Jenner fue detenida el martes por supuestamente pasarse una señal de alto con Hailey Bieber en el auto, pero las modelos no parecian estar molestas por la terrible experiencia.

Jenner, de 28 años, y Bieber, de 27, estaban paseando por Beverly Hills, California, en el Mercedes-Benz G500 Cabriolet plateado de la estrella de reality cuando un oficial de policía les marcó el alto.

Fuentes policiales dijeron que Jenner recibió una multa por el incidente, que ocurrió cerca del Hotel Beverly Hills.

La estrella de "Kardashians" fue fotografiada con una sudadera negra, mientras que la fundador de Rhode Skin vestía un top blanco.

En fotografías difundidas en medios de espectaculos se puede ver a Jenner y Bieber riéndose mientras dialogan con el policía a través de la ventana de su vehículo mientras eran detenidas.

El dúo llevaba gafas de sol negras mientras se dejaban ver con grandes sonrisas en sus rostros.

Esta no es la primera vez que Jenner y Bieber son detenidas juntas por la policía; En 2014, la alumna de “Keeping Up With the Kardashians” fue detenida en Santa Monica Boulevard después de ir a comprar árboles de Navidad con su amiga.

Según los informes, Jenner, que tenía 19 años en ese momento, conducía su lujoso Range Rover por la noche sin las luces delanteras encendidas.

Comentarios