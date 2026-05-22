Detienen a estilista de Fátima Bosch por agresión en Cannes

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, testigos aseguraron haber escuchado gritos y golpes antes de la llegada de autoridades.

Una presunta agresión ocurrida en Cannes, Francia, terminó con el arresto del estilista venezolano Giovanni Laguna, luego de que la modelo y reina de belleza Andrea de Val lo señalara públicamente de haberla atacado dentro de la habitación donde ambos se hospedaban durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

El caso comenzó a viralizarse tras la difusión de videos en redes sociales donde la actual Miss Venezuela Global 2025 aparece con sangre en el rostro mientras acusa directamente al diseñador y asesor de imagen.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, expresó la modelo mientras grababa el interior de la habitación.

Las imágenes fueron retomadas por el paparazzo español Jordi Martin y rápidamente circularon en plataformas digitales.

Policía francesa intervino tras reportes de disturbios

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, testigos aseguraron haber escuchado gritos y golpes poco antes de la llegada de las autoridades francesas al lugar.

Videos compartidos posteriormente muestran a Giovanni Laguna esposado mientras es escoltado por policías en Cannes. Hasta ahora, no se han revelado oficialmente los cargos que podría enfrentar ni su situación legal actual.

Andrea de Val recibió atención médica y fue reportada fuera de peligro tras el altercado.

🚨 ¿Provocación o agresión imperdonable?

Se filtra el video de la discusión explosiva entre Giovanni Laguna y Andrea del Val (Miss Venezuela Global 2025) antes de los golpes. Insultos, gritos, tensión máxima… y termina con Andrea ensangrentada diciendo:

“Miren, esto lo hizo… pic.twitter.com/rRVsMRypGa — OpinionExplosiva (@OpinionXplosiva) May 21, 2026

Qué se sabe de Giovanni Laguna y Andrea de Val

Giovanni Laguna es un estilista, diseñador y creador de imagen venezolano conocido en el mundo de los certámenes de belleza internacionales.

En los últimos años trabajó con figuras del entretenimiento y modelos vinculadas a concursos de belleza, incluyendo colaboraciones cercanas con Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Por su parte, Andrea de Val es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana que obtuvo notoriedad internacional tras coronarse como Miss Venezuela Global 2025.

Hasta el momento, las autoridades francesas continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del alojamiento donde se registró el incidente.