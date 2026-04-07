Detienen a Alberto del Río 'El Patrón' por violencia doméstica

De acuerdo con información que ha trascendido, el luchador y exparticipante de la Granja VIP fue detenido por presuntamente agredir a su esposa

El exluchador Alberto 'N' conocido como "El Patrón" fue detenido en San Luis Potosí tras ser señalado por presuntamente agredir a su pareja sentimental dentro de un domicilio ubicado en la capital del estado, en un caso que nuevamente coloca su nombre en el foco público.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tec, donde la víctima solicitó apoyo a través de una llamada al 911 luego de la agresión.

¿Cómo ocurrió la detención del exluchador?

Tras el reporte, elementos de la Guardia Civil Estatal se movilizaron al lugar, donde al arribar encontraron la situación en curso. Según los primeros informes, el ex participante del reality “La Granja VIP” se encontraba en el sitio al momento de la intervención.

La mujer presentaba lesiones visibles en rostro y brazos, por lo que fue atendida por las autoridades en el lugar, mientras se realizaban las primeras diligencias.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía

Alberto del Río fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que definirá su situación legal conforme avancen las investigaciones.

"El Patrón" en problemas, otra vez

La detención ha generado reacciones debido a antecedentes públicos en los que el nombre del exluchador ha estado vinculado a controversias, lo que ha provocado que el caso tome relevancia en el ámbito digital y entre seguidores del espectáculo y la lucha libre.