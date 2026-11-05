'Desvelado' vuelve a tendencias tras triunfo de Bobby Pulido

Después de imponerse en las elecciones por el distrito 15, su tema se colocó entre los temas más consultados relacionados con el artista desde el 3 de noviembre

La victoria electoral de Bobby Pulido en Texas no solo marcó un nuevo capítulo en su trayectoria, también provocó que uno de sus mayores éxitos musicales volviera a llamar la atención.

Y es que, después de imponerse en las elecciones para representar al distrito 15, su iconico tema, "Desvelado", se convirtió en tendencia en las búsquedas de internet.

De acuerdo con las tendencias de Google, la búsqueda "Desvelado" se posicionó entre los temas más consultados relacionados con el artista desde el 3 de noviembre.

El incremento también se reflejó en las consultas sobre la letra de la canción y otros temas musicales del intérprete, lo que evidenció el renovado interés por su trayectoria musical a raíz de su victoria electoral.

Bobby Pulido gana elección para representar a Texas

El cantante de tex-mex consiguió el triunfo para representar al distrito 15 de Texas, luego de derrotar a la republicana Mónica De La Cruz en una contienda que formó parte de una serie de victorias demócratas en el estado.

El distrito comprende una parte del Valle del Río Grande y distintas zonas rurales del sur de Texas, donde el 81 por ciento de la población es hispana.

Con su victoria electoral, el cantante volvió a ocupar los reflectores, aunque esta vez no solamente por su carrera política, sino también por el regreso de "Desvelado" a las tendencias de búsqueda, uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

Tras su triunfo, el ahora congresista federal confirmó con humor que, después de su triunfo, había amanecido "desvelado", una frase que rápidamente coincidió con el interés de los usuarios por recordar el tema que lo convirtió en uno de los referentes de la música texana.

Afirmativo — Bobby Pulido (@bobbypulido425) November 4, 2026