Destacan trayectoria de cineastas chilenos en Guadalajara

La presencia chilena también se extenderá a la selección oficial del festival, donde participarán alrededor de doce producciones entre ficción y documental

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció un reconocimiento especial a tres figuras clave del cine chileno contemporáneo: Pablo Larraín, Maité Alberdi y Sebastián Lelio, cuyas trayectorias han tenido impacto en la industria cinematográfica a nivel internacional.

Durante la edición que se celebrará del 17 al 25 de abril en Guadalajara, Jalisco, los realizadores recibirán distintos galardones en honor a su contribución artística y narrativa dentro del cine iberoamericano.

Reconocen trayectorias que han marcado al cine latinoamericano

El director Pablo Larraín y el cineasta Sebastián Lelio serán distinguidos con el Homenaje Iberoamericano, mientras que la documentalista Maité Alberdi recibirá el Homenaje Internacional, de acuerdo con el comité organizador del festival.

Larraín ha construido una filmografía centrada en el análisis del poder y la memoria histórica, con producciones que han alcanzado proyección global. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las películas ‘Jackie’, ‘Spencer’ y ‘Maria’, además de ‘No’, que se convirtió en la primera cinta chilena nominada al Premio Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Por su parte, Maité Alberdi ha logrado posicionarse como una de las documentalistas más relevantes de América Latina, con títulos como ‘El agente topo’ y ‘La memoria infinita’, que han sido reconocidos en festivales internacionales. Su más reciente proyecto, ‘Un hijo propio’, tuvo estreno en el Festival de Berlín y será presentado en Guadalajara junto con parte de su obra.

En tanto, Sebastián Lelio es reconocido por abordar temas relacionados con la identidad y las relaciones humanas, consolidando una carrera que lo llevó a ganar el Óscar en 2018 por ‘Una mujer fantástica’, en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

Chile será país invitado con amplia presencia en el festival

Los tres realizadores formarán parte de la delegación que representará a Chile como país invitado de honor en esta edición del FICG, que incluirá una programación enfocada en mostrar la diversidad del cine de ese país.

Dentro de esta muestra, el público podrá acceder a proyecciones de obras clásicas y contemporáneas que reflejan distintas corrientes estéticas y generacionales. Entre ellas destacan producciones del cineasta Alejandro Jodorowsky, figura vinculada al cine surrealista, con títulos como ‘El topo’ y ‘Santa sangre’.

Competencia y actividades reunirán a la industria cinematográfica

La presencia chilena también se extenderá a la selección oficial del festival, donde participarán alrededor de doce producciones entre ficción y documental. Además, se integrará una muestra paralela con cerca de 20 cortometrajes y largometrajes de carácter patrimonial.

El FICG contará además con invitados internacionales, entre ellos el director Darren Aronofsky y la actriz española Lola Dueñas, quienes serán reconocidos por su trayectoria y participarán en actividades académicas como conferencias magistrales dirigidas a estudiantes.

Durante ocho días de actividades, el festival proyectará aproximadamente 200 películas en 30 sedes, de las cuales 70 formarán parte de la selección oficial en distintas categorías. Las producciones competirán por premios que en conjunto superan los 2 millones de pesos.