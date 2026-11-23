El diseño rojo de cuello alto y falda entallada incluyó pedrería, canutillos, lentejuelas, capa amplia y bordado de Fher Santos Couture.

La segunda jornada del certamen de Miss Universo reunió sobre el escenario a las delegadas internacionales, con María Guadalupe Vargas Naranjo, originaria de Zapopan, Jalisco, como representante de México.

El recorrido de la fecha comenzó con el desfile de presentación, una etapa en la que las participantes deben decir su nombre y el país que representan ante el micrófono, momento en el que se califica la seguridad que proyectan desde su primera intervención.

Pasarela en traje de baño y sonrisa ante el público

Posteriormente, se desarrolló el desfile de trajes de baño, segmento en el que se evalúa el estado físico de las concursantes y su desempeño en pasarela. María Vargas lució un traje de baño en tono azul fuerte, manteniendo una sonrisa constante que acompañó su caminar frente a los asistentes.

El vestido rojo de gala y su confección en detalle

La última parte de la jornada correspondió al vestido de gala, etapa en la que María Vargas portó un diseño rojo con cuello alto y manga corta o tirante cubierto de pedrería, canutillos y lentejuelas en patrones geométricos y líneas que recorren el torso y la falda entallada, acompañado de una capa o caída roja amplia que se despliega al caminar y girar.

En el material audiovisual de taller y pruebas se aprecia el trabajo artesanal detrás de la pieza, con detalles del bordado rojo, la caída drapeada de la tela en la parte posterior y lateral, así como el movimiento de la capa amplia.