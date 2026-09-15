Destaca Héctor Cuéllar en la escena del rock alternativo

El músico coahuilense destaca en plataformas con el tema `En la Ruta de tu Corazón´ y prepara el lanzamiento del disco Kybalión.

El talento del noreste de México sigue conquistando la escena independiente, y en esta ocasión el músico, cantautor y productor mexicano Héctor Cuéllar está acaparando las miradas con una propuesta fresca dentro del rock alternativo.

Formado en la Escuela de Música del Estado de Coahuila y en Fermatta Berklee College of Music CDMX, este versátil artista fusiona potentes guitarras, ambientes electrónicos y líricas introspectivas que prometen atrapar al público de inmediato.

A lo largo de su carrera, Cuéllar ha tenido el honor de tocar en escenarios nacionales e internacionales junto a bandas emblemáticas como Molotov, Inspector, Genitallica, Pato Machete y La Cuca, además de formar parte del cartel del Force Fest en Teotihuacán, compartiendo espacio con referentes mundiales como System of a Down, Bush y Slayer. Incluso, dentro de sus momentos más emblemáticos, destaca haber participado musicalmente en el rancho de Alberto Aguilera, el recordado Juan Gabriel, en Parácuaro, Michoacán.

Entre sus lanzamientos más destacados se encuentra el tema "En la Ruta de tu Corazón", el cual fue seleccionado para integrar el prestigioso álbum recopilatorio "CIUDAD ROCK edición 2026", producido por Nicho Hinojosa y Otniel H. El video musical de esta canción cuenta con actuaciones especiales como la de Diana Laura Núñez y César Ramones "Cesabrito", sobrino del reconocido comediante Adal Ramones.

El catálogo de Héctor no se detiene y continúa creciendo en todas las plataformas digitales con sencillos como "Árbol", "Vamos", "Ama de Verdad" (en colaboración con Mr. Dolphin) y el corte experimental "Leones en Irlanda". Asimismo, tras haber sorprendido recientemente con la llegada de "Hilos de Cristal", el compositor ya prepara el terreno para "Kybalión", una potente producción de rock pesado grabada en Victoria Records que verá la luz muy pronto.

Con un dominio impecable en la composición, producción e ingeniería de audio, Héctor Cuéllar se consolida como un referente del rock independiente en constante evolución. Definitivamente, un proyecto musical al que habrá que seguirle la pista muy de cerca en todas sus redes y plataformas de streaming.