Después de 13 años, Lady Gaga regresa a México

Después de 13 años de su última presentación en territorio nacional, Lady Gaga anunció que regresará a México, como parte de su gira "Long Live Mayhem", la cual también marca su retorno a los escenarios después de tres años.

La intérprete de éxitos como "Poker Face" se presentará este 26 de abril en la Ciudad de México, siendo la única ciudad del país donde tendrá presencia.

El anuncio se difundió mediante redes sociales, donde la cantante compartió un banner del evento, provocando la euforia de sus "Little Monsters", que llenaron el post de cariño.

La preventa de boletos será el 6 de marzo y la venta general comenzará al día siguiente al medio día.

¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26. pic.twitter.com/9jcvv00lQQ — Lady Gaga (@ladygaga) March 3, 2025

La última presentación de Lady Gaga en México fue en 2012, como parte de su gira "The Born This Way Ball”, donde también se prsentó unicamente en la capital del país y en el mismo Foro Sol.

Por otro lado, la artista no se presenta en Monterrey desde el lejano 2008, cuando fue "telonera" de The New Kids On The Block. en ese entonces Gaga aún no daba el salto a la fama, pues fue hasta el 2009 cuando "Poker Face" la llevó a ser la cantante más escuchada del mundo.

Recordemos que en 2022, Lady Gaga se tomó un descanso de la música para dedicarse a la actuación, participando en producciones como "Joker: Folie à Deux", donde interpretó a Harley Quinn.

Comentarios