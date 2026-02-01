Despiden famosos a Pedro Torres entre flores y recuerdos

La trayectoria del productor dejó una huella importante en la televisión y el entretenimiento en México, por sus formatos innovadores y por su influencia

El fallecimiento del productor Pedro Torres generó una amplia muestra de condolencias dentro del medio artístico, luego de que se confirmara su muerte a los 72 años tras enfrentar durante varios meses la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en 2025.

El funeral se realizó de forma privada, donde se registró la llegada de familiares, amigos cercanos y diversas figuras del espectáculo, así como numerosos arreglos florales enviados por artistas que mantuvieron una relación personal o profesional con el productor.

¿Qué figuras del espectáculo acudieron al funeral de Pedro Torres?

Pedro Torres fue una figura clave en la televisión mexicana, reconocido por su trabajo en reality shows como Big Brother y Operación Triunfo, así como por la producción de series de alto impacto como Mujeres Asesinas, entre otros proyectos que marcaron época.

Entre los arreglos florales que destacaron en la sala de velación se encontró el enviado por Luis Miguel, lo que llamó la atención debido a que trascendió que ambos estuvieron distanciados en años recientes. No se confirmó si lograron reconciliarse antes del fallecimiento del productor.

El cantante despidió a Pedro Torres con una corona compuesta por 500 rosas blancas, un gesto similar al que ha tenido en funerales de otras figuras como Juan Gabriel y Silvia Pinal.

¿Qué gesto tuvo Alejandro Fernández tras la muerte del productor?

Alejandro Fernández también envió un arreglo floral para despedirse de Pedro Torres. Ambos colaboraron en distintos proyectos, incluyendo grabaciones de videos musicales.

El productor fue visto incluso en uno de los conciertos del intérprete en Las Vegas, poco tiempo después de haber sido diagnosticado con ELA. Tras su fallecimiento, Fernández hizo llegar una corona de flores blancas como muestra de respeto y cercanía.

Lucía Méndez ex esposa del productor, comparte conmovedor mensaje

Además de los homenajes florales, varias personalidades acudieron de manera presencial al funeral. Entre ellas destacó Lucía Méndez, ex esposa del productor y madre de su hijo, quien compartió un breve mensaje ante los medios.

“Quizá estoy triste y al mismo tiempo estoy contenta… Esa enfermedad es muy dura, muy difícil... pero nosotros estábamos consternados de verlo sufrir esa enfermedad. Es un día muy difícil para mí... Pedro Antonio era el que más me preocupaba”.

Otras figuras que asistieron fueron Isabel Lascuraín, Daniela Magún y la actriz Patricia Bernal, entre más integrantes del medio artístico.

Mensajes en redes sociales tras el fallecimiento

La noticia también generó múltiples reacciones en redes sociales, donde artistas como Ana Brenda Contreras, Jacky Bracamontes, Carlos Rivera, Anahí, Maki y Poncho Herrera expresaron sus condolencias y recordaron el legado profesional de Pedro Torres.

