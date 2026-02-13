Despiden famosos a James Van Der Beek con emotivos mensajes

Sus colegas destacaron tanto su carrera artística como su vida personal, recordándolo como una figura influyente en la televisión

La muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años provocó múltiples muestras de afecto dentro de la industria del entretenimiento. Figuras del cine y la televisión compartieron mensajes en redes sociales para despedirse del intérprete, recordando su trayectoria artística, su influencia generacional y su vida personal, destacando su papel como compañero, amigo y padre de familia.

Actores de ‘Dawson’s Creek’ recuerdan la trayectoria de James Van Der Beek

Compañeros del actor en la serie “Dawson’s Creek” expresaron su tristeza tras confirmarse su fallecimiento. La actriz Busy Philipps compartió un mensaje en el que recordó la relación cercana que mantuvieron durante años.

“James Van Der Beek era uno entre mil millones y lo extrañaremos para siempre, y no sé qué más decir. Estoy tan, tan triste. Era mi amigo y lo quería, y estoy tan agradecida por nuestra amistad durante todos estos años”.

Por su parte, Kathie Holmes reflexionó sobre la experiencia de trabajar junto al actor, resaltando la conexión creativa que compartieron durante su participación en la producción televisiva.

"Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones del otro están seguros al expresarse ... Lamento esta pérdida con el corazón lleno de la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella".

Personalidades de Hollywood envían mensajes de despedida

La noticia también generó reacciones de actores y artistas que compartieron proyectos o vínculos personales con Van Der Beek. El actor Chad Michael Murray manifestó su apoyo a la familia del intérprete, resaltando su influencia dentro y fuera del ámbito profesional.

“Envío amor y luz a tu hermosa familia. James era un gigante. Sentimos muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que están pasando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga”.

La actriz y bailarina Julianne Hough destacó el legado emocional que dejó el actor, enfocándose en su entorno familiar y el impacto personal que generó en quienes lo conocieron.

“James, creaste un legado de amor y luz, envolviendo a tu hermosa familia en amor y protección”.

En tanto, Sarah Michelle Gellar expresó su tristeza por la pérdida, recordando el impacto que tuvo la figura del actor tanto en su familia como en el público.

“Estoy muy triste por tu hermosa familia. Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una pérdida enorme no solo para tu familia, sino para el mundo. (Insulto) cáncer”.

Artistas destacan el impacto humano y artístico del actor

El actor Paul Walter Hauser compartió un mensaje en el que resaltó la personalidad del intérprete y anunció apoyo para su familia tras el fallecimiento.

“Te quiero, James. Sé que estás en el Cielo, recibiendo mimos con amor. Oraremos por los Van Der Beek diariamente y reuniremos algo de dinero para apoyar a tu hermosa familia. Gracias por tu obra y por ser uno de los buenos”.

La productora, guionista y directora Julie Plec recordó la influencia del actor dentro de la cultura televisiva y su papel en la formación de una generación de espectadores.

“Un joven vibrante. Un padre, esposo y amigo. Un ícono generacional. Descansa en paz, JVDB. Duerme ahora, Dawson”.

Fotógrafo resalta legado personal y familiar de James Van Der Beek

El fotógrafo Lee Jeffries compartió un mensaje en el que destacó la autenticidad del actor y su fortaleza durante su vida personal, recordando su impacto en el público y su entorno familiar.

“James siempre aportó corazón, vulnerabilidad y autenticidad a la pantalla... y después, en su valiente batalla, mostró esa misma fortaleza serena en la vida real. Para muchos de nosotros, fue parte de nuestra juventud... un rostro y una voz ligados a momentos que nunca olvidaremos, entretejidos en la banda sonora de crecer. Más allá de la imagen pública, era evidente que su papel más querido era el de esposo y padre, y es imposible no pensar en Kimberly y en los niños, cuya pérdida es mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros puede medir”.

Las reacciones reflejan el impacto que James Van Der Beek tuvo dentro del entretenimiento y entre quienes compartieron proyectos con él.

Sus colegas destacaron tanto su carrera artística como su vida personal, recordándolo como una figura influyente en la televisión y un referente para varias generaciones de espectadores.