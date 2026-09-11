Despiden a Farath Coronel entre música y controversia

Jessica Esotérica acudió al entierro del vidente, el cual sufrió retrasos tras una colecta lanzada por la familia de la víctima.

El último adiós a Farath Coronel, conocido como “La Diabla”, estuvo marcado por momentos de dolor, pero también por una fuerte polémica. Jessica Esotérica, quien acudió al funeral pese a la rivalidad que mantuvo durante años con el vidente, aseguró que el sepelio tuvo que retrasarse varias horas debido a que la familia todavía no reunía el dinero necesario para cubrir los gastos funerarios.

De acuerdo con lo relatado por Jessica, Farath debía ser sepultado alrededor de las tres de la tarde, pero finalmente el entierro ocurrió cerca de las seis. La vidente incluso afirmó que, de no completarse el pago, los restos tendrían que permanecer en un espacio refrigerado hasta que se pudiera cubrir el costo del servicio. Estas declaraciones no han sido confirmadas de manera independiente.

La situación tomó fuerza luego de que familiares y personas cercanas a Farath solicitaran apoyo económico para cubrir los servicios funerarios. En redes sociales surgieron cuestionamientos debido a la imagen de lujos y solvencia económica que el propio vidente mostraba en vida, aunque su entorno explicó que la colecta tenía como objetivo ayudar a la familia en este momento.

Y mientras la polémica crecía, hubo un gesto que también llamó la atención: Jessica Esotérica decidió acudir a despedir a quien durante años fue su rival. Incluso tomó una rosa blanca de la tumba y explicó que quería conservarla para rezar por Farath mientras la flor permaneciera viva, asegurando que su presencia representaba un cierre personal después de los conflictos que tuvieron.

El funeral de Farath estuvo acompañado por familiares y personas cercanas, además de música de banda y mariachi. La despedida ocurrió pocos días después de su asesinato, por el que un hombre identificado como Elías “N”, quien presuntamente trabajaba como su escolta, fue detenido y enfrenta un proceso mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.