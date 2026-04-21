Despiden a Andy Park, director de desarrollo visual de Marvel

La salida del artista forma parte de una ola de despidos más amplia dentro de Disney, que ha afectado a múltiples divisiones.

El director de desarrollo visual de Marvel Studios, Andy Park, dejó la compañía tras 16 años como parte de los despidos impulsados por The Walt Disney Company, en medio de una reconfiguración operativa del estudio.

¿Quién es Andy Park y por qué su salida es clave?

Andy Park fue una figura central en la construcción visual del Universo Cinematográfico de Marvel. Durante más de una década y media, participó en el desarrollo de personajes, escenarios y conceptos desde las primeras etapas de producción.

Su trayectoria incluye participación en más de 40 películas y liderazgo en al menos 15 proyectos como director de desarrollo visual, consolidándose como uno de los responsables de la identidad estética del estudio.

Su salida representa el cierre de una etapa dentro de Marvel, en la que el desarrollo visual se realizaba principalmente con equipos internos especializados.

Recortes en Disney impactan a Marvel Studios

La salida de Park forma parte de una ola de despidos más amplia dentro de Disney, que ha afectado a múltiples divisiones. En el caso de Marvel, los recortes han alcanzado a gran parte del equipo de desarrollo visual, dejando solo un grupo reducido para coordinar proyectos.

Esta reestructura responde a una estrategia orientada a reducir costos y hacer más eficiente la operación del estudio, en un momento en que también se ha decidido disminuir la cantidad de producciones simultáneas.