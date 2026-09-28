Despide Kelly Piquet el verano en altamar junto a su familia

Con la frase “Últimos pedacitos del verano...”, Kelly Piquet compartió en sus redes sociales un cálido álbum de fotografías para despedir la temporada estival junto a su pareja, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen.
“Últimos pedacitos del verano. Sintiéndonos más agradecida que nunca por nuestra pequeña familia”. Agrego la modelo brasileña.
El carrete de imágenes captura diversos momentos íntimos y relajados de la pareja en compañía de su entorno familiar durante sus vacaciones en altamar y destinos costeros.
Entre las postales destacan besos románticos al atardecer, paseos a bordo de un yate, tardes de natación en el mar y abordajes a jets privados.
Vacaciones en familia, mar y veladas románticas
En la primera fotografía del carrusel, la modelo brasileña y el tricampeón mundial posan abrazados dándose un beso durante una velada al aire libre amenizada con música en vivo.
En otras tomas se aprecia a la pareja disfrutando del atardecer a bordo de una embarcación, nadando en mar abierto rodeados de flotadores y compartiendo cenas nocturnas.
El álbum también incluyó postales de descanso junto a sus mascotas, posados luciendo atuendos veraniegos con paisajes rocosos de fondo y momentos especiales dedicados a los más pequeños de la familia.
La publicación superó rápidamente los 100 mil "me gusta" en sus primeras horas y generó decenas de comentarios afectuosos por parte de personalidades del medio y seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad de la pareja y les desearon un excelente cierre de vacaciones previo al regreso de los compromisos de la F1.