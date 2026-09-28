Despide Kelly Piquet el verano en altamar junto a su familia

Con un cálido álbum de fotografías en altamar, la modelo brasileña y el piloto de Fórmula 1 despidieron la temporada estival en familia.

Con la frase “Últimos pedacitos del verano...”, Kelly Piquet compartió en sus redes sociales un cálido álbum de fotografías para despedir la temporada estival junto a su pareja, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen.

“Últimos pedacitos del verano. Sintiéndonos más agradecida que nunca por nuestra pequeña familia”. Agrego la modelo brasileña.

El carrete de imágenes captura diversos momentos íntimos y relajados de la pareja en compañía de su entorno familiar durante sus vacaciones en altamar y destinos costeros.

Entre las postales destacan besos románticos al atardecer, paseos a bordo de un yate, tardes de natación en el mar y abordajes a jets privados.

Vacaciones en familia, mar y veladas románticas

En la primera fotografía del carrusel, la modelo brasileña y el tricampeón mundial posan abrazados dándose un beso durante una velada al aire libre amenizada con música en vivo.

En otras tomas se aprecia a la pareja disfrutando del atardecer a bordo de una embarcación, nadando en mar abierto rodeados de flotadores y compartiendo cenas nocturnas.

El álbum también incluyó postales de descanso junto a sus mascotas, posados luciendo atuendos veraniegos con paisajes rocosos de fondo y momentos especiales dedicados a los más pequeños de la familia.

La publicación superó rápidamente los 100 mil "me gusta" en sus primeras horas y generó decenas de comentarios afectuosos por parte de personalidades del medio y seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad de la pareja y les desearon un excelente cierre de vacaciones previo al regreso de los compromisos de la F1.